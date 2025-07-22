Mendil satıcısı 'Miki Fare' büyük ilgi gördü

Bursa’da trafik lambalarında elinde mendillerle Miki Fare’yi görenler, gözlerine inanamadı.

Bursa’nın Kestel ilçesinde, şehirlerarası yolda Miki Fare kostümü ile peçete satan kişi, sürücülerin ilgi odağı oldu. Kostüm ile sürücülere selam verip peçete satmak için araçlara yaklaşan kişi, herkesin yüzünü güldürdü. Bazı sürücüler hayret dolu gözlerle ne olup bittiğini anlamaya çalışırken, kimileri ise hoşuna gittiği için korna çalarak selam verdi.