Menekşe Plajı'nda bayram yoğunluğu

Menekşe Plajı’nda Kurban Bayramı’nın ilk gününde yoğunluk yaşandı. Güzel havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş sahile akın etti.

Küçükçekmece Menekşe Plajı’nda Kurban Bayramı’nın ilk gününde yoğunluk yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın etti. Bazı vatandaşlar suya girip serinlerken, bazıları ise ailesiyle çimenlerde oturdu. Sahile arkadaşlarıyla gelen vatandaşlardan Ömer Faruk Kırmızıdemir, “Bayramda hava güzel olunca arkadaşlarla denize geldik, eğleniyoruz. Bağcılar’dan geldik. Hava sıcak olduğu için burası çok yoğun, bir iki saattir buradayız” dedi.

"Bayram dolayısıyla bugün kalabalık"

Güzel havayı fırsat bilen Alaattin Eyüphan, “Bayramda hava güzel olduğu için geldik. Emekliyiz, gidecek yerimiz yok. Gayet güzel geçiyor. Sahil güzel, bayram dolayısıyla bugün kalabalık. Normalde sakin oluyor, bu kadar kalabalık olmuyor, arkadaşlarla buraya geldik” şeklinde konuştu.