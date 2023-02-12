Menemen yardımları deprem bölgesinde

Yüzyılın en yıkıcı depreminin yaşandığı bölgeye giden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Hemşehrilerimizin yardımlarıyla dolup taşan insani yardım tırlarımızı güvenle afet bölgesine ulaştırdık. Bir ve beraberce acılarımızı sarmaya çalışacağız” dedi.

Menemen Belediyesi Arama Kurtarma (MAKUR) ekibinin Gaziantep İslahiye’deki 10 binanın yıkıldığı alanda yaptığı çalışmaları yerinde takip eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Diğer 9 şehrimiz gibi burada da çok sayıda bina yıkılmış durumda. Tarifi olmayan ağır bir tablo var. Cenazelerimiz var, yaralılarımız var. Ama şunu gördüm ki umut da var. Her bölgede gece gündüz yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bizim ekibimiz de AFAD koordinasyonunda bir can kurtarmak için titizlikle çalışıyor. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Allah, bölgede görev yapan tüm ekiplere güç kuvvet versin, işlerini kolaylaştırsın” diye konuştu.

"Tüm gücümüzle alandayız"

Arama kurtarma ekiplerinin yanında insani yardım tırlarının da bölgeye ulaştığını açıklayan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, şöyle devam etti:

“Menemenli hemşehrilerimizin destekleriyle çoğalan, birken binler olan yardımlarımızı taşıyan tırlarımız alanlarda ihtiyaçlara göre dağıtılıyor. Gücümüzü büyüten tüm Menemenli hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Menemen olarak birliğin beraberliğin en önemli örneğini sergilediğimize inanıyorum. Bölgede, aynı zamanda çadır ve konteyner kurulumları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Afette evleri zarar gören vatandaşlarımız için misafirhanemiz hizmet vermeye başladı. Konteyner kent kurmayı planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız başladı. 1+1 ve 2+1 gibi eşyalı bulabildiğimiz kadar evi bulup kiralama yapmayı düşünüyoruz. Yaralarımızı bir olup beraber olup saracağız. Elimizden gelen ne varsa yapacağız.”