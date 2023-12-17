Menisküsden kurtulabilirsiniz

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Cansabuncu, menisküs tedavisinde artroskopik cerrahi sonrası hastaların çoklukla sürecin sonraki günü taburcu edildiğini söyledi.

Menisküsün diz eklemi içerisinde uyluk ve kaval kemikleri ortasında bulunan dairesel kama halinde yapılar olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Cansabuncu, “Menisküs, diz eklemi için değerli vazifeler üstlenmektedirler.

Esas işlevleri diz eklemi üzerinde oluşan yüklenmelere karşı direnç sağlamak, eklem kıkırdağının kayganlığını ve beslenmesini sağlamak ayrıyeten diz eklem bütünlüğüne katkı sağlamaktır. Menisküs yırtıkları en sık karşılaşılan diz yaralanmasıdır. Tüm yaş kümelerinde sporif aktiviteler ve çeşitli travmalar sonrası ortaya çıkabilir. Menisküs yırtıkları birçok diz ağrısı sebepleri ortasında değerli bir yer meblağ. Diz ağrısı ile birlikte diz ekleminde takılma, kilitlenme ve boşalma üzere mekanik şikayetler görülebilir. Ayrıyeten dizde iç ve dış taraf eklem hizasında hassiyet, diz ekleminde şişlik ve eklem hareketlerinde kısıtlılık sık görülen belirtilerdir” dedi.

Hastalığın teşhisinin uzman bir tabip tarafından hastanın şikayetlerine nazaran yapılan fizik muayene ile başladığını belirten Cansabuncu, “Hekim tarafından yapılan diz muayenesinde menisküs yırtığının tanınması için özel uygulanan kimi testler vardır.

Uygulanan bu testler teşhis konulmasında büyük ehemmiyet taşır. Doktor tarafından yapılan fizik muayene ve hastadan alınan hikaye (yaralanmanın meydana geliş düzeneği ve zamanı) doğrultusunda ileri tetkiklerin yapılması gerekebilir. Menisküs yırtıklarının teşhisinde manyetik rezonans (MR) sık kullanılan bir görüntüleme prosedürüdür. MR ile menisküs yırtıklarının teşhisi yüksek hassaslıkla konulmaktadır” diye konuştu.

Menisküs yırtıklarında tedavi sisteminin yırtığın yerine, büyüklüğüne, tipine, yaşına, fizikî aktivite seviyesine ve şikayetlerine nazaran değiştiğini tabir eden Cansabuncu, “Tedavide konservatif (ameliyatsız) yahut cerrahi (ameliyat ile) tedavi formülleri mevcuttur.

Tedavi tekniğinin haline hastanın hikayesi, tabip tarafından yapılan fizik muayene belirtileri ve MR incelemeleri sonrası karar vermek uygundur. Konutta uygulanan fizik tedavi formülleri, istirahat, kilo verme, aktivite modifikasyonları, buz uygulama ve ağrı kesici ilaç kullanımı esas konservatif tedavi yollarıdır. Konservatif tedavinin başarısız olduğu yahut uygun olmadığı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi tedavide artroskopi olarak bilinen kamera yardımı ile kapalı olarak uygulanan formül kullanılır. Bu cerrahi süreç sırasında yırtığın formu, yeri, boyutu ve yaşına nazaran menisektomi ya da menisküs tamiratı uygulanır. Artroskopik cerrahi sonrası hastalar çoklukla sürecin sonraki günü taburcu edilir” dedi.