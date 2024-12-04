Menopoz döneminde kemik ve mineral kaybının önüne geçmek mümkün

Menopoz döneminde östrojen seviyesinin azalmasıyla kemik yoğunluğu düşüş göstererek ciddi kemik hastalıkları ortaya çıkabiliyor. Op. Dr. Fatma Seda Öztürk, menopoz döneminde kemik ve mineral kaybını önlemek ve kadınların yaşam kalitesini artırmak için önemli tavsiyelerde bulundu.

Menopoz, kadınların yaşamında doğal bir süreç olsa da bazı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Östrojen seviyelerinin azalmasıyla birlikte, menopoz döneminde kemik yoğunluğu da düşüş gösteriyor. Bu durum, osteoporoz gibi ciddi kemik hastalıklarına yol açabiliyor. Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Fatma Seda Öztürk, menopoz döneminde kadınların yaşam kalitesini artıracak tavsiyelerde bulundu.

Menopoz döneminde doğru beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri, kemik sağlığını korumada kilit rol oynuyor. “Her kadının vücut yapısı ve ihtiyaçları farklıdır, bu dönemde kişisel sağlık durumuna uygun bir yol haritası belirlemek için uzman görüşü alınmalıdır” diyen Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Seda Öztürk, kişinin fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları bağlamında mevcut sağlık risklerini ve tercihlerini dikkate alarak uygun tedavi planı oluşturulduğunu belirtti.

Beslenme menopoz döneminde de önemli

Menopoz döneminde kemik sağlığını korumanın ilk adımı, kalsiyum ve D vitamini açısından zengin besinlerin tüketilmesinden geçiyor. Süt, yoğurt, peynir gibi süt ürünlerinin; yeşil yapraklı sebzelerin; badem, fındık ve susam gibi gıdaların kalsiyum açısından zengin olduğu için düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Fatma Seda Öztürk, “Somon, sardalya ve yumurta gibi D vitamini içeren besinler de kalsiyumun vücutta emilimini artırarak kemik sağlığını destekler. Ayrıca menopoz döneminde protein, fosfor ve magnezyum içeren besinler de tüketilmelidir. Et, balık, tavuk, baklagiller ve tam tahıllar bu dönemde beslenme planında yer alması gereken gıdalar arasındadır. Ancak aşırı tuz ve kafein tüketimi vücuttan kalsiyum atılımını artırabileceği için bu tür tüketimler sınırlandırılmalıdır” dedi.

Düzenli egzersiz yapılmalı

Menopoz döneminde düzenli fiziksel aktivitenin kemik sağlığını korumada önemli bir etken olduğunu belirten Op. Dr. Fatma Seda Öztürk şöyle devam etti:

“Ağırlık taşıma egzersizleri kemiklerin güçlenmesine ve yoğunluğun korunmasına yardımcı olmaktadır. Yürüyüş, hafif tempo koşu ve yüzme gibi egzersizler haftada en az 3-4 kez yapılmalıdır. Ayrıca yoga, pilates ve direnç egzersizleri de kasları güçlendirerek kemik sağlığına katkıda bulunmaktadır. Sigara ve aşırı alkol tüketimi kemik kaybını hızlandırmakta, bu alışkanlıkların bırakılması ise kemik sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturmaktadır. Stres yönetimi de hormon dengesini koruyarak dolaylı yoldan kemik sağlığını destekleyecektir.”

Gıda takviyeleri ve düzenli kontroller önemli

Menopoz döneminde bazı kadınlar kalsiyum ve D vitamini takviyelerine ihtiyaç duyabiliyor. Ancak bu takviyelerin mutlaka uzman bir doktor önerisiyle kullanılması gerekiyor. Osteoporoz riski taşıyan kadınlar için hormon replasman tedavisi (HRT) ve osteoporoz ilaçları gibi seçeneklerin değerlendirilebildiğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Seda Öztürk, “Kemik sağlığını izlemek ve muhtemel kayıpları erken teşhis etmek için düzenli doktor kontrolleri önem arz etmektedir. Kemik yoğunluğu ölçümleri menopoz dönemindeki kadınlar için önerilen testler arasındadır. Erken tanı, gerekli önlemlerin zamanında alınmasını sağlayarak daha sağlıklı bir yaşam sürdürme şansı sunmaktadır” şeklinde konuştu.