Menteşe Belediyesi'nden 'Kız Kardeşimle Güçlüyüm' projesi

Menteşe Belediyesi, deprem bölgesinden gelen kadın depremzedeler için Sekibaşı Dayanışma Merkezi’nde her gün 13.00-16.00 saatleri arasında “Kız Kardeşimle Güçlüyüm” projesi başlattı.

Menteşe Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile Menteşe ilçesine gelen kadın depremzedelerin acılarını ortak olmak, onlara moral yüklemek ve ihtiyaçlarına göre hijyen paketi desteği sağlanması hedefleniyor.

“Kız Kardeşimle Güçlüyüz” projesi hakkında açıklamalarda bulunan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş; “Deprem bölgesinden ilçemize gelen depremzedelere her konuda yardım yardımlarımızı sürdürüyoruz. Deprem hepimizi en derinden etkiledi. Depremden en çok da kadınlar ve çocuklar etkilendi. Bu çerçevede Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi’mizde ‘Kadınlardan Kadınlara Kız Kardeşlik Köprüsü’ projesini hayata geçirdik. Proje ile Menteşe’ye gelen depremzede kadın ve çocuklar, Nazmi Zehra İyibilir İlköğretim Okulu, Sekibaşı Camisi karşısında bulunan Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezin’de Menteşe’de yaşayan kadınlar ile bir araya geliyor. Kadınlar hem moral olarak birbirlerine destek oluyor hem de ihtiyaçları ilk elden kendilerine ulaştırılıyor. Örgü malzemesi belediyemiz tarafından karşılanan el örgüsü yaparak destek vermek isteyen kadınlar da mevcut. Vatandaşlarımız ördükleri banyo liflerini, çocuklar için atkı ve bere gibi eşyaları birebir ilk elden depremzedelere ulaştırıyorlar. Bu zor günleri dayanışma ile aşacağız” dedi.

Başkan Gümüş, Menteşe Belediyesi olarak deprem bölgesine destek verdiklerini, belediye ekiplerinin bölgede çalışmalarına devam ettiğini, El Ele Butik Dayanışma Merkezi ve Menteşe Belediyesi Gençlik Merkezi’nde (MEGEM) yardımların toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

Projeye destek

Menteşe Belediyesi, “Kız Kardeşimle Güçlüyüm” projesi çerçevesinde depremzede kadın ve çocuklara hijyen paketi desteğinde bulunmak isteyen vatandaşlar; hijyenik ped, duş jeli, sabun, şampuan, diş macunu, diş fırçası, tarak, kadın iç çamaşırı, çocuk iç çamaşırı ve oyuncak bağışında bulunabilirler. Detaylı bilgi için 0252 214 48 80 (6610) numaralı telefondan bilgi alabilirler.