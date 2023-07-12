Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni için cenaze namazı kılındı

Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Abdülbaki El-Hüseyni için Pendik'te bulunan Aynur Çepni Camii Şerifi'nde cenaze namazı kılındı.

Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni için cenaze namazı kılındı
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Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni, İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Abdülbaki El-Hüseyni için Pendik’te bulunan Aynur Çepni Camii Şerifi’nde cenaze namazı kılındı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni (74), tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Çok sayıda vatandaş, Abdülbaki El-Hüseyni’nin hayatını kaybettiği özel hastanenin önünde toplandı.

Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni için Pendik’te bulunan Aynur Çepni Camii Şerifi’nde cenaze namazı kılındı. Menzil mensupları, cenaze sırasında gözyaşı döktü.