Menzil lideri Abdülbaki El-Hüseyni hayatını kaybetti

Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Çok sayıda vatandaş, Abdülbaki El-Hüseyni'nin hayatını kaybettiği hastanenin önünde toplandı.

Menzil lideri Abdülbaki El-Hüseyni hayatını kaybetti
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Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Çok sayıda vatandaş, Abdülbaki El-Hüseyni’nin hayatını kaybettiği hastanenin önünde toplandı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Menzil grubu lideri Abdülbaki El-Hüseyni (74) tedavi gördüğü hastanede bugün saat 14.10’da vefat etti.

Menzil grubu mensupları yaptıkları basın açıklamasında, “Abdülbaki El-Hüseyni hazretleri dar-ı bekaya irtihal etmştir. Allah Teâlâ rahmet eylesin. Bütün yakınları ve sevenleri için taziyelerimizi arz ediyoruz. Tabi ki büyük bir hüzün içerisindeyiz” dedi.

Menzil grubunun son temsilcisi Abdülbaki El-Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman’da Kahta ilçesinin Menzil köyünde doğmuştur. Babası Nakşibendi büyüklerinden olan Abdulhakim el-Hüseyni’dir.