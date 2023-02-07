MER-EK'te üretilen tüm ekmekler deprem bölgesine gönderiliyor

EK Halk Ekmek Fabrikasında üretilen tüm ekmekler de afetzedelere ulaştırılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin yaşandığı andan itibaren ekiplerini deprem bölgesine gönderen Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Adana, Malatya ve Adıyaman’a ulaşarak arama kurtarma faaliyetlerine destek veriyor. MER-EK Halk Ekmek Fabrikasında günlük üretilen ekmeklerin tamamı da depremzedelere gönderiliyor.

Çalışmalar çerçevesinde Elazığ ve İzmir depremleri başta olmak üzere benzeri birçok afette vatandaşın yardımına koşan İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 308 personel, 190 itfaiye ve iş makinesi ile afet bölgesinde ilk andan itibaren arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Ekiplerin gayretleri ile şu ana kadar birçok vatandaş molozların altından yaralı olarak kurtarılarak sağlık birimlerine teslim edildi.

Büyükşehir’in tüm birimleri afetzedeler için tek yürek oldu

Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan su, kömür, battaniye, kampet, çadır, peçete, soba, içecek ve kumanya gibi malzemelerin yanı sıra bölgede çalışan araçlar için de lastik zincirleri Mersin İtfaiyesinden yola çıkarak Hatay, Maraş, Adıyaman ve Malatya’ya ulaştı.

Depremin yaşandığı andan itibaren kısa süre içerisinde hazırlık çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesinin Aşhanesinde hem Mersin’deki vatandaşlar için hazırlanan günlük rutin yemeklerin dağıtımı sürüyor hem de vatandaşların kullanımına açılan yerlere su ve çorba gönderimi 7/24 devam ediyor. Büyükşehir tarafından bir yandan da afet bölgeleri için acil ihtiyaç malzemeleriyle dolu araçların gönderimi sağlanıyor. Büyükşehir’in Mobil Mutfak Tırı Samandağ’da her öğün bin kişilik sıcak yemek hizmeti veriyor.

Şartsız destek kampanyası sürüyor

Büyükşehir Belediyesinin, TEKSİN ve 0324 185 00 00 üzerinden başlattığı şartsız destek kampanyası ile de ısıtıcı, battaniye, nevresim takımı, gıda kolisi, kuru gıda, hijyen seti, kadın hijyen kiti, yetişkin, çocuk ve bebek kıyafeti, bebek bezi, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, kışlık bot ve mont, atkı, bere ve eldiven gibi bölgede ihtiyaç duyulan malzemeler vatandaşlardan teslim alınarak afetzedelere ulaştırılıyor. Vatandaşlar yardımlarını Aşhane’ye giderek imza karşılığında teslim edebiliyor. Ayrıca, Macit Özcan Spor Tesislerinde de vatandaşların yardımları toplanmaya devam ediyor.

“Yanlarında olduğumuzu görmeleri için elimizden geleni yapıyoruz”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, deprem bölgesine gönderilen ihtiyaç malzemeleri ile alakalı bilgi vererek, “Deprem bölgesinden çok fazla çağrı alıyoruz. Hem kurtarılmayı bekliyorlar hem ‘açız’ diyorlar hem ısınma sorunu çok büyük. Biz de gönüllülerimize ifade ettik. Zaten 185 aracılığıyla da soruyorlar. Battaniyeler geldi, bisküvi geliyor, eldiven geliyor onları toparladık. Şimdi deprem bölgesine gidiyoruz. Belediyemiz durmadan araç çıkarıyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin bütün birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Dokucu, “Vatandaşımızın desteğiyle biz de desteklerimize devam ediyoruz. Tabi belediyemizin de bütün personeli, daireler, daire başkanları teyakkuzda. Hepsi yoğun çalışıyorlar. Araçları doldukça çıkarıyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yetemiyoruz çok üzülüyoruz ama toplayabildiğimiz kadar yetebildiğimiz kadar iş makinelerimiz orada. Ayrıca bu tip desteklerle de kadınların, çocukların, soğukta kalmış vatandaşlarımızın karınlarının doyması, ısınmaları, morallerini yüksek tutmaları ve yanlarında olduğumuzu da görmeleri için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

“Büyükşehir olarak depremi hissettiğimiz ilk andan itibaren harekete geçtik”

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar da Büyükşehir’in afet bölgesi için yardım seferberliğinde olduğunu belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak depremi hissettiğimiz ilk andan itibaren harekete geçtik. Aşhanemiz bizim kriz merkezimiz oldu. Tüm hareketlerimizi Aşhaneden yönlendiriyoruz. Öncelikle Mersin’de yaşayan hemşehrilerimiz için sıcak çorba kaynatıp birçok noktada çorbamıza destek vermeye çalıştık. Günün ilerleyen saatlerinde en kısa sürede organize olup Mobil Mutfak Tırımızı Samandağ’a gönderdik. Acil ihtiyaç sırası ve bize ulaşılma durumuna göre Aşhanemizden ekmek, su ve şu an için en acil ihtiyaç duyulan malzemeleri araçlara yükleyip Aşhaneden çıkışlarını sağladık. Bize gelen talepler doğrultusunda organize ediyoruz. Seri şekilde göndermeye devam edeceğiz” dedi.

Şartsız bağışları da aldıklarını söyleyen Yaşar, “Burada toparlayıp ihtiyaç sahibi bölgelere yönlendiriyoruz. Ayrıca Malatya Hekimhan’da da bir mutfak kurduk. Diğer bölgelerde de ihtiyaç halinde yine mutfak kurabiliriz. İmkanlarımız var. İhtiyaç sahipleri bize ulaştığı sürece biz arada köprü görevi göreceğiz. Tarsus Aşhane, Mersin Aşhane, Koordinasyon Müdürlüklerimizde bağışları toplayıp ihtiyaç sahibi bölgelere seri şekilde belediyemizin araçlarıyla ulaştıracağız. Acil ihtiyaçlar doğrultusunda Mutfak Tırımızın konumunu değiştirebiliriz. Mesela, mutfak kurabildiğimiz yerde mutfak kurduk; kuru gıda desteği verebileceğimiz yerlerde kuru gıda gönderdik. Elimizde ne varsa un, maya, süt, bebek bezi, bebek maması, battaniye ve kıyafetleri seri şekilde ulaştırıyoruz. Ayrıca Hatay’dan buraya gelen depremzedeler için kıyafet temininde bulunuyoruz. Hastane önlerinde özellikle çorba ikramı gibi imkanlarımız dahilinde bütün yaraları sarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İtfaiye Dairesi Müdahale ve Koordinasyon Şube Müdürü Ali Temiz ise deprem yaşanan bölgelere gönderilen araçlar hakkında bilgi vererek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hemen sabahın erken saatlerinde deprem bölgelerine ekiplerimizi yolladık. Hatay, Maraş, Adıyaman ve Malatya’ya ekiplerimizi çıkardık. Ekiplerimiz şu anda orada gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bugün de biz oraya çadır, su, kampet, gıda, soba ve benzeri ihtiyaç olan malzemeleri gönderiyoruz. Yarın sabah tekrar bir değerlendirme yapıp yine aynı bölgelere yedek ekiplerimizi gönderip arkadaşlarımızı değiştireceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Başımız sağ olsun. Gerçekten çok üzgünüz” dedi.

Bölgede oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda hareket ederek ekipleri ve malzemeleri ona göre yönlendiren Büyükşehir Belediyesi, 7 adet Cenaze Nakil Aracını da Hatay’da görev yapmak üzere gönderdi.