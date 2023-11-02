İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti, yerel seçimlere hür ve müstakil şekilde girecek” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde partisinin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Akşener, zengin-fakir ayrımının devlet eliyle eşitlendiği bir sürecin ortadan kalktığını söyleyerek, "Ne zaman saray yaparsınız aynı şey olur. Bir tarafta aşırı israf, bir tarafta aşırı harcama. Bir tarafta zengin çocuklarının tavırları, bir tarafta da hem üniversite okuyan hem de sanayide çalışan gençler. Okula gidemeyen çocuklar ve solucanlı, böcekli yemek çıkan KYK yurtları. Bakın, dün söyledik bugün de söylüyorum; Gayretullaha dokunur, böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla buradan, sizin aranızdan gençlerimiz adına, bu ülkeyi yöneten Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına sesleniyorum; birinci önceliğiniz eğitimi kalkındırmak olmalıdır. İkinci önceliğiniz ekonomiyi düzeltmek olmalıdır. Üçüncüsü ise gençlerin karnını doyurmak, onlara istihdam oluşturmak, umutlarını tekrar canlı tutmak olmalıdır. ’Defolup giderseniz gidin’ denmemelidir" diye konuştu.

“Allah, Atatürk’ten bin kere razı olsun”

Cumhuriyet’in her kesimden insana fırsat sağlayan bir sistem olduğunu belirten Akşener, "Şurada duran adam benim kocam. Zengin bir ailenin oğlu kolej mezunu ama burada hitap eden benim. Niye? Çünkü o eğitim bana bunu sağladı. Küçük memurun kızı Meral, burada size hitap ediyor. İşte Cumhuriyet buydu. Hem bir kadın hem de köyde doğmuş bir kız çocuğu olarak söylüyorum. O okulları kazanma şansını bana bu Cumhuriyet verdi. Allah Atatürk’ten bin kere razı olsun. Allah, Cumhuriyet’i kuranlardan bin kere razı olsun. Ama bugün Sayın Erdoğan ve arkadaşları maalesef bütün eğitimle ortaya konulan fırsat eşitliğini kaybettirdi. Torunumun şansı benden düşük. Senin çocuğunun şansı senden düşük. Dolayısıyla beslenemeyen, okullarda doğru dürüst sonuçlar alamayan, mezun olduktan sonra tanıdıkları olmadığı için mülakatta harcanan bu gençlerin ahı, başta Sayın Erdoğan seni, sonra hepimizi çarpar" ifadelerini kullandı.

“Rekabet sizin lehinize işleyecek”

Akşener, ülke yönetimine rekabetin ve yeni seçeneklerin damga vurması gerektiğini ifade ederek, "Onun için, iki yumruk arasında sıkışmış milletimizi bu işten kurtarmak için, üçüncü bir seçenek ortaya koymak için, yerel seçimlere İYİ Parti olarak hür ve müstakil şekilde gireceğiz. Milletimizden bizi değerlendirmesini istiyoruz. Nasıl EYT’lilerin çözümünde bizim sözümüz dinlendiyse, yarın emeklilerin de sözünün dinlenebilmesi için, o rekabetin ortaya konması lazım. Biz, sizden oy istiyoruz. Göreceksiniz ki rekabet sizin lehinize işleyecek" dedi.

Akşener, konuşmasının ardından dualarla parti binasının açılışını gerçekleştirdi.