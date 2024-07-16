Meral Demir Kutlu, Belediye Başkan Yardımcılığı Görevine Getirildi

Silivri Belediyesi'nde uzun yıllardır Sosyal Yardım İşler Müdürü olarak görev yapan Meral Demir Kutlu, başarılı çalışmaları ve yönetim becerileri sayesinde Sosyal İşlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Meral Demir Kutlu, Belediye Başkan Yardımcılığı Görevine Getirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Meral Demir Kutlu, Silivri Belediyesi'nde Sosyal Yardım İşler Müdürü olarak görev yaptığı süre boyunca birçok başarılı projeye imza atarak, ilçenin sosyal yapısına önemli katkılarda bulundu. Başarılı çalışmaları ve liderlik yetenekleri sayesinde toplumun geniş kesimlerinin takdirini kazandı.

Silivri Belediyesi'nde sosyal işlerden sorumlu belediye başkan yardımcılığı görevine getirilen Meral Demir Kutlu'yu tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.
 

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