Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi başladı

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümünde Mercedes-Benz ana sponsorluğunda Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen ’Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi’ görkemli bir start ile başladı.

Klasik otomobil tutkunlarını her yıl bir araya getiren Mercedes-Benz 100. yıl Cumhuriyet Rallisi’nin 250 km’lik parkuru Çırağan Palace Kempinski İstanbul’dan başladı. 47 adedi Mercedes-Benz olmak üzere toplam 100 otomobilin kayıt yaptırdığı ralliye katılan otomobillerin en yaşlısı 1952, en genci ise 1993 model olarak yer alıyor.

Rallinin basın toplantısına Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, Klasik Otomobil Kulübü Başkan Vekili Murat Şakar, Ralli Direktörü Hakan Kanca, Türkiye İş Bankası Özel Bankacılık Müdürü Tuba Tepret ve davetliler katıldı.

250 kilometrelik rallinin birinci günü, İstanbul’un Karadeniz kıyılarında oluşturulan özel rotayı takip ederek Şile’de tamamlanacak. Şile’den başlayacak ikinci günde belirlenen etapları tamamlayacak klasik otomobiller, Levent’e ulaşarak finiş çizgisini geçecek. Rallinin ödül töreni ve ’Cumhuriyet Balosu’ 26 Kasım Pazar akşamı Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da gerçekleşecek.

Önemli bir gün olduğunu söyleyen Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, "Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenler gününü kutluyorum. Milli yas nedeniyle ertelediğimiz yarışımızı bu sefer yapabiliyoruz. Cumhuriyet coşkusuyla hep beraber buradayız. Çok güzel etaplardan geçeceğiz. Pazar gecesi coşkuyla Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız" dedi.

Şükrü Bekdikhan: "Çok özel bir birliktelik olacak"

2015 yılından beri bu ralliyi düzenlediklerini söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Klasik otomobil rallisi bu coşkuyu bir kademe daha yukarıya taşıma, bir yandan yarışırken bir yandan keyifli sohbetler gerçekleştireceğiz. Cumhuriyeti bize emanet edenleri anmak için fırsat sunacak. Bu imkanı sağlayanlara, yol gösteren öğretmenlerimize teşekkür ederim. Bugün 100 araçla yollarda olacağız. 100 aracın yaklaşık yarısının Mercedes-Benz olması bizim için ayrı gurur kaynağı. 2015 yılından beri Aydın Bey ile başladığımız yolculuğumuz giderek, yükselerek devam ediyor. Bu sene de çok özel bir birliktelik olacak. Pazar gününü sabırsızlıkla bekliyorum. 230 yarışmacının 80’i kadın pilot, co-pilot. Onlar bizim çok kıymetlilerimiz. Rallinin sonunda bir kadın sürücümüz de dünyanın dört bir yanında kadınlara cesaret ve ilham vermeyi amaçladığımız ’She’s Mercedes’ platformu kapsamındaki ’She’s Mercedes’ özel ödülünü kazanacak. Önemli olan hep birlikte Cumhuriyet’in coşkusunu, keyfini ve birlikteliğini yaşayarak bu 3 günlük etkinlikte bir arada olmak" diye konuştu.

Klasik Otomobil Kulübü Başkan Vekili Murat Şakar da yarışta 100 klasik aracın olacağını ifade ederek, "Onların burada olmasını sağlayanlara, sponsorlarımıza teşekkür ederim. Çok güzel ralliler oldu. İlkini 2015 yılında yapmıştık. Çıta gerçekten çok güzel yükseldi" açıklamasında bulundu.

Bu etkinlikte yer almalarından dolayı mutluluk dile getiren Türkiye İş Bankası Özel Bankacılık Müdürü Tuğba Tepret, "Bugün burada keyifli organizasyonda İş Bankası Özel Bankacılık ailesi olarak sizlerle olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Sanata ve spora her zaman veren öncü kurum olmak ve bu yöndeki organizasyonlar destekleyip, bir iş birliği içinde olmaya çalışan bir kurumuz. Umarım çok keyifli bir yarış ve herkesin gönlünden geçen sonuçla pistten ayrıldığı bir gün olur. Öğretmenlerimizin Öğretmenler günü kutlarım" şeklinde konuştu.

Hakan Kanca: "Yarış 9 etaptan oluşacak"

Yarışla ilgili teknik bilgiler veren Ralli Direktörü Hakan Kanca ise, "İlk özel etabımız mesa olacak. Güzel bire heyecanla başlıyoruz. Öncellikle güvenlik. Bunu her seferinde tekrarlıyorum. 2 günde toplam 231 kilometrelik yarış olacak. Toplam 9 etabımız var. Bugün 4 etap, yarın 5 etabımız olacak. Sponsorluk etaplar olacak. Ortalama hız, etabın her yerinde aynı değil. Tuzak kurmadık, görülemeyen tabela konusuna dikkat ediyoruz. Keyif alacağınız, mutlu olacağınız bir yarış için çalıştım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi’nin startı verildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında düzenlenen Mercedes-Benz 100. Yıl Cumhuriyet Rallisi’nin geliri de Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) ’Cumhuriyet’in 100. yılında eğitim ağıyla örelim ana yurdu dört baştan’ sloganıyla duyurulan burs fonuna aktarılacak.