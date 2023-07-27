Mercedes-Benz'den yeni premium hafif ticari araçlar

Mercedes-Benz’in orta segment hafif ticari araçlar portföyünde yenilenen bir iş stratejisi izleniyor. Yeni tasarım, ek konfor donanımı ve sürücü destek sistemlerinin yanı sıra daha fazla işlevsellik, çekiciliğin çekirdeğini oluşturuyor. Yeni hafif ticari araçlar elektrik mimarisi 2026’da devreye giriyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, orta büyüklükteki serisini özel ve ticari kullanım için yeni iç ve dış tasarımın yanı sıra, özellikle akıllı dijital ağdaki Plus sayesinde daha fazla konfor, güvenlik ve işlevsellik ile daha da çekici hale getirdi. Yeni modeller EQV ve V-Serisi ile eVito ve Vito, yakın zamanda sunulan, yenilenen iş stratejisinin uygulanmasında önemli bir adım olarak görülüyor. Böylece en çok arzu edilen ticari araçları ve hizmetleri sunarken, elektrikli mobilite ve dijital deneyim alanında liderliği pekiştirmek amaçlanıyor.

Yapılan şirket açıklamasına göre, Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar farklılaştırılmış bir stratejik yaklaşım izliyor. Bu lüks stratejisi, tüm Mercedes-Benz otomobillerinde olduğu gibi, EQV ve V-Serisi de dahil olmak üzere özel olarak konumlandırılmış ticari araçlarla eVito ve Vito’yu da kapsayacak. Bu stratejik değişimin 2026’dan itibaren modüler ve ölçeklenebilir Hafif Ticari Araçlar (Van) Elektrik Mimarisinin (VAN.EA) devreye girmesiyle tam olarak uygulanması amaçlanıyor. Hem bireysel hem de ticari modellerde, elektrikli ticari araçların 2030 yılına kadar toplam portföyün yüzde 50’den fazlasını oluşturması bekleniyor.

Mercedes-Benz portföyünde orta segment ticari araçlarda en yüksek farklılaşma seviyesine ulaşılırken müşteri tabanında da öncesinde benzeri olmayan bir çeşitliliğe erişildi. Bir yanda müşteriler için çekici donanım serileri sunan EQV ve V-Serisi MPV’ler bulunuyor. EQV için AVANTGARDE donanımlı V-Serisi dört farklı biçimde sunuluyor: giriş seviyesi, STYLE ve AVANTGARDE ile EXCLUSIVE lüks. Ayrıca AMG Line ve Night paketi (V-Serisi için), dış ve iç mekân için EQV tasarım paketi (EQV için) gibi isteğe bağlı tasarım paketleri de yer alıyor. Öte yandan, seride Tourer, Panelvan ve Mixto modellerinde Vito ve eVito da yer alıyor. Vito modelleri, BASE, PRO ve SELECT donanımları ile kişisel ihtiyaçlara göre de uyarlanabiliyor.

Geleceğin kilidi yenilikçi araç mimarisi VAN.EA

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, orta ölçekli hafif ticari araçları daha çekici hale getirerek pazardaki konumunu güçlendirmek istiyor. Gelecek birkaç yıl içinde, yeni araçlar sadece kapsamlı bir lüks veya premium deneyime değil, aynı zamanda tamamen elektrikli bir geleceğe de köprü oluşturacak. Bu geleceğin kilit taşı olarak, yakında lansmanı yapılacak olan yenilikçi araç mimarisi VAN.EA öne çıkıyor. Elektrik bataryalı araçlar için özel olarak geliştirilen VAN.EA’nın 2026 yılında tanıtılması planlanıyor. Gelecekte, tüm yeni orta ölçekli ve büyük hafif ticari araçlar bu teknolojiyi temel alacak. VAN.EA ayrıca, Mercedes-Benz AG’nin sürdürülebilir iş stratejisindeki en önemli dönüşüm hedeflerinden birine ulaşmak için 2039’dan itibaren karbon nötr yeni bir araç filosuna giden yolda önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.