Mercedes-Benz'in dijital teknolojileri CES 2024'te

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarının en son gelişmeleri sergilediği CES 2024, Las Vegas’ta gerçekleştirildi. Mercedes-Benz’in standında tanıtımını gerçekleştirdiği MBUX Sanal Asistan, seyahat edenlerin konforu için üretken yapay zekâ ve proaktif zekâyı kullanırken Mercedes-Benz araçlarında sürüşe uygun müzik önerileri sunan MBUX SOUND DRIVE yoğun ilgi gördü.

Mercedes-Benz, müşteri deneyimini dönüştürecek dijital geliştirmelerini 9-12 Ocak tarihleri arasında ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen, 4 binden fazla şirketi ve 130 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri olan CES 2024’te tanıttı. Bu dijital gelişmelerin merkezinde, üretken yapay zekâ ve gelişmiş 3D grafikler kullanan yeni bir MBUX Sanal Asistan yer alıyor. Bu sayede etkileşimler daha doğal, sezgisel ve kişiselleştirilmiş hale geliyor. Şirket içinde sıfırdan geliştirilen yeni Mercedes-Benz İşletim Sistemi (MB.OS) üzerinde çalışan MBUX Sanal Asistan, önemli bir dijital deneyimin önünü açıyor.

Verilen bilgiye göre; CES 2024’te tanıtılan MBUX Sanal Asistan, bir Mercedes-Benz’in şimdiye kadarki en insan benzeri arayüzü olarak MB.OS’i temel alarak, sürücü ile doğal ve empatik bir etkileşim kuran yeni bir yüz sunuyor. Müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlayarak hayatı kolay, rahat ve konforlu hale getirmek için üretken yapay zekâ ve proaktif zekâ kullanıyor. Gelişmiş üç boyutlu oyun motoru grafiklerinden de yararlanan MBUX Surround Navigasyon, rota rehberliğini ve yardımı bir araya getiriyor. MB.OS’in alan entegrasyonuyla birlikte çalışan bu gelişmiş özellik, otomobilin çevresini gerçek zamanlı olarak gerçekleşen durumlarla eşleştirerek sürücüyü bilgilendiriyor.

Sürüş tarzıyla ritim içinde müzik

Mercedes-Benz, CES 2024’te eğlence özelliğini de tanıttı. Mercedes-AMG’nin, piyasaya sürmek için Amerikalı girişimci will.i.am ile iş birliği yaptığı MBUX SOUND DRIVE, sahip olduğu gelişmiş yazılımla müziğin sürüş özelliklerine gerçek zamanlı olarak tepki vermesini sağlarken hassas ’araç içi sinyaller’ aracılığıyla da araç donanımını müzik yazılımına bağlıyor. Hızlanma ve frenlemeden enerji geri kazanımı ve direksiyon açısına kadar önceden belirlenmiş parametreler dışında diğer araç içi ’sinyallerle’ de senkronize olabilen MBUX SOUND DRIVE, örneğin sert hava koşullarında stresi azaltmak ve konsantrasyonu artırmak için rahatlatıcı ritimler sağlamak amacıyla ön cam yağmur sensörlerine uygun çalışabiliyor.

Mercedes-Benz, Audible ve Amazon Music ile de güçlerini birleştirerek araç içi hikâye anlatımında Dolby Atmos’un özelliklerinden yararlanıyor. Bu iş birliği ile araç içindekiler sesli kitaplar, podcast’ler ve müziği kapsayan dinamik, konser salonu gibi bir ses deneyiminin merkezinde yer alıyor. Yeni Mercedes-Benz E-Serisi ve CLE Coupe ve Cabriolet müşterileri için üçüncü nesil MBUX’ın uzaktan güncellenmesi yoluyla 2024 yılının 3. çeyreğinde başlaması planlanıyor. Audible ve Amazon Music hesapları olan müşteriler her iki uygulamaya ve Dolby Atmos’ta bulunan ilgili içeriklere de erişebiliyorlar.

Elektrikli G-Serisi ile G-TURN

Mercedes-Benz, CES 2024’te merakla beklenen ikonik G-Serisi’nin tamamen elektrikli, kamuflajlı prototipi ile tanıttı. G-Serisi bu kez yeni elektrikli versiyonu ile 720 derecelik dönüş özelliğini G-TURN gösterisinde sergileyerek ilgi gördü.