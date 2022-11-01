Mercedes-Benz Kamyon Finansman hizmet vermeye başladı

Yıldızlı kamyon ve otobüs satın almak isteyenlerin finansal taleplerine yanıt vermeyi hedefleyen Mercedes-Benz Kamyon Finansman, 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Daimler Truck bünyesine geçerek hizmet vermeye devam ediyor.

Mercedes-Benz marka otobüs ve kamyon satın almak isteyenlerin finansal ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefleyen Mercedes-Benz Kamyon Finansman, 2022 yılı itibarıyla hizmet vermeye başladı. Kuruluş, uzun vadeli ve kişiye özel finansman ekosistemi yanında sigorta hizmetleri de sunuyor. Kuruluş ile ilgili detaylar ve şirketin gelecek hedefleri, düzenlenen toplantıda Mercedes-Benz Kamyon Finansman CEO’su Gökmen Onbulak ve Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün’ün katılımıyla aktarıldı.

Gökmen Onbulak, “Daimler AG, kamyon ve otobüs ürün gruplarının üretim, satış, satış sonrası ve finansal hizmetler birimlerini tüm dünyada Daimler Truck AG çatısı altında yeni bir kurumsal yapı altında topladı. Aynı strateji paralelinde Türkiye’de Mercedes-Benz Kamyon Finansman ve Daimler Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Nisan 2022 tarihinde faaliyetlerine başladı. Bu 2 yeni firmanın Daimler Truck AG’nin iştiraki olan Daimler Truck Financial Services şirketine hisse transferi 1 Ekim 2022 tarihi itibarı ile tamamlandı. Türkiye’de satılan her 2 Mercedes-Benz marka kamyonun 1’inin ve 10 otobüsün 7’sinin finansmanı, Mercedes-Benz Kamyon Finansman tarafından yapılıyor. Kuruluş, Haziran 2022 itibarıyla aktif büyüklüğü açısından Türkiye’nin en büyük finansman şirketi konumuna geldi” diye konuştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan 2022 itibarıyla hizmet vermeye başlayan Mercedes-Benz Kamyon Finansman, Mercedes-Benz Türk’ün öncü olduğu kamyon ve otobüs pazarında, “Büyük yıldıza güçlü destek” misyonuyla yola çıktı. Mercedes-Benz marka kamyon ve otobüs ürünleri için müşterilerine özel finansal çözümler sunan kuruluş, aktif büyüklüğü açısından Türkiye’nin en büyük finansman şirketi konumunda yer alıyor.

Gelecek hedefleri de paylaşıldı

Düzenlenen toplantıda geleceğe dair hedefleri de açıklanan kuruluş, Mercedes-Benz Türk’ün satış rakamlarında yakaladığı güçlü büyümeye verdiği desteği gelecekte de artırarak sürdürmeyi amaçlıyor. Kuruluş, Avrupa bölgesindeki ülkeler arasında en başarılı finansman şirketi konumunu korumayı da hedefliyor.