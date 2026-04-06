Mercedes-Benz Otomotiv, Türkiye Tenis Federasyonu'nun ana sponsoru oldu

Mercedes-Benz, 2027 yılının sonuna kadar Türkiye Tenis Federasyonu’nun ana sponsoru oldu.

Mercedes-Benz, Türkiye’de milli takımlar düzeyindeki sponsorluk desteklerine Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsorluğunu da ekledi. Mercedes-Benz’in ev sahipliğini üstlendiği imza törenine Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve Kerem Yılmaz ile Junior milli sporcular katıldı.

İmza töreninde konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Tenis, Mercedes-Benz gibi disiplin, strateji ve mükemmellikle eş anlamlı bir spor. Bu anlamda, Mercedes-Benz, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ile uzun vadeli global sponsorluğunu duyurdu. Biz de özelikle son yıllarda bu sporda hızla yükselen Türk tenis oyuncularının yıldızını Mercedes-Benz yıldızıyla birleştirmek istedik. 140 yıllık inovasyon yolculuğumuzu kutladığımız bu özel yılı, tarihimizdeki en fazla ürün lansman programı ile kutlarken; aynı zamanda değerli ve sürdürülebilir iş birlikleriyle taçlandırma amacımızla Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsorluğumuzu başlatıyoruz. 2 yıl olarak başladığımız bu iş birliğinin Mercedes-Benz olarak sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemle daha uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasına ilişkin değerlendirmesinde, "Tenis; yalnızca sportif başarılarla değil, aynı zamanda markalarla kurulan güçlü ve uzun soluklu iş birlikleriyle büyüyen, gelişen ve değer üreten bir branştır. Bu noktada sponsorlarımız, Türk tenisinin gelişim yolculuğunun en önemli paydaşları arasında yer almaktadır. Federasyon olarak iş birliklerimizi sadece bir turnuva ya da kısa vadeli projeler özelinde değil; altyapıdan elit seviyeye kadar uzanan, sürdürülebilir ve uzun vadeli gelişim hedefleri doğrultusunda kurguluyoruz. Amacımız; sporcunun yetiştiği ilk noktadan uluslararası başarıya uzanan yolculuğun her aşamasında destek mekanizmalarını güçlendirmek ve bu süreci birlikte yürüttüğümüz markalarla ortak bir vizyon etrafında şekillendirmektir" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan milli sporculardan Çağla Büyükakçay, Mercedes-Benz gibi uluslararası markaların tenise destek vermelerinin büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyerek, "WTA turnuvası İstanbul Open’ın tekrar Türkiye’de düzenlenmesinden dolayı çok mutluyuz. Bu tür turnuvalar genç sporcuların kendilerini geliştirmeleri için büyük bir fırsat. Böylesine önemli bir iş birliğinin parçası olmak da beni ayrıcalıklı hissettiriyor" şeklinde konuştu.

Milli sporcu Kerem Yılmaz da Mercedes-Benz’in desteğinin genç sporcular için çok önemli olduğunu belirterek iş birliğinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.