Mercedes-Benz, Pekin'de Seviye 4 otomatik sürüş testi için onay aldı

Mercedes-Benz Çin’in teknoloji araştırma projelerinin bir parçası olan Seviye 4 testi, otomatik sürüş sistemi yazılımı ve donanımının geliştirilmesinde en son teknolojiye ulaşmayı amaçlıyor.

Mercedes-Benz, Pekin’de belirli şehir içi yollar ve otoyollarda Seviye 4 otomatik sürüş testi için onay alan ilk uluslararası otomobil üreticisi oldu. Mercedes-Benz Çin’in teknoloji araştırma projelerinin bir parçası olan Seviye 4 testi, otomatik sürüş sistemi yazılımı ve donanımının geliştirilmesinde en son teknolojiye ulaşmayı amaçlıyor. Mercedes-Benz, 2023’ün sonunda da Pekin’de Seviye 3 testi için onay alan ilk otomobil üreticilerinden biri olmuştu.

Mercedes-Benz Group AG Yönetim Kurulu Üyesi, Geliştirme ve Tedarik Baş Teknoloji Sorumlusu Markus Schfer Mercedes-Benz olarak 138 yıl önce otomobili icat etmelerinden bu yana, yenilikçi teknolojilerle yeni küresel standartları belirlediklerinin altını çizerek, “Otomatik sürüş sistemlerinin mevcut gelişimi ve uygulanması, otomobilin rolünü yeniden tanımlıyor. Gelişmiş Seviye 2 özellikleri de dahil olmak üzere 40’tan fazla sürücü destek sistemi sunuyoruz ve sektörde Seviye 3 sistemine sahip ilk otomobil üreticisiyiz. Mercedes-Benz, Pekin bölgesinde Seviye 4 teknolojisini test ederek gelecekte dünya çapında özel araçlarda kullanılacak otonom sürüş yolunda ilerliyor.” dedi.