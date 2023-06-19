Mercedes-Benz Tech Türkiye'de Direktör değişikliği

Dijitalleşme alanında küresel çözümler geliştiren Mercedes-Benz Tech Türkiye'nin başına Jochen Wandel atandı.

Mercedes-Benz Tech Türkiye'de Direktör değişikliği
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sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Dijitalleşme alanında küresel çözümler geliştiren Mercedes-Benz Tech Türkiye’nin başına Jochen Wandel atandı.

Mercedes-Benz Otomotiv bünyesinde 40’tan fazla ülkedeki Mercedes-Benz Group AG lokasyonuna teknoloji çözümleri sağlayan Mercedes-Benz Tech Türkiye’nin başına Jochen Wandel atandı. Wandel’in görevini devraldığı Özlem Vidin Engindeniz ise kariyerini yine Mercedes-Benz bünyesinde Almanya’da sürdürecek.

Verilen bilgiye göre, Mercedes-Benz Tech Türkiye Direktörü olarak atanan Jochen Wandel, yeni görevi öncesinde Mercedes-Benz’in stratejik bir iş ortağı ve inovasyon merkezi olarak dijital ürünler ve yazılım çözümleri geliştiren iştiraki, Ulm merkezli Mercedes-Benz Tech Innovation’da Dijital Değer Platformları Kıdemli Müdürü olarak görev yapıyordu.