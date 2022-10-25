Mercedes-Benz Türk 100 bininci otobüsünü banttan indirdi

Ağır ticari araç endüstrisinin öncülerinden, küresel birikimiyle 55 yıldır Türkiye için değer üreten Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 100 bininci otobüsünü üretti.

Türkiye’de 1967 yılından bu yana ağır ticari araç endüstrisinin temel taşlarından biri olan Mercedes-Benz Türk, 100 bininci otobüsünü bantlardan indirerek önemli bir başarıya imza attı. 4 bini aşkın çalışanı ile hem Türkiye’nin hem de dünyanın en teknolojik, en çevreci ve en entegre otobüs üretim merkezlerinden biri olan Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın bantlarından inen 100 bininci otobüs üçüncü nesil Mercedes-Benz Travego oldu. Hoşdere Otobüs Fabrikası, 1995 yılında Mercedes-Benz 0 403 modeliyle başlayan üretim serüveninde iç pazardaki başarısının yanı sıra yurt dışına yaptığı ihracatla da Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladı.

100 bininci otobüsün banttan inişi için Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda düzenlenen törende konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “2008 yılında, şirketimizin kuruluşundan tam 41 yıl sonra, 50 bininci otobüsümüzü banttan gururla indirmiştik. İkinci 50 bin otobüsümüzü 14 yılda ürettik. Bugün 100 bininci otobüsümüzü banttan indirmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten 1’ini üretiyor, ürettiğimiz her 10 otobüsten 8’ini ihraç ediyoruz. Bugün 70’ten fazla ülkeye yaptığımız otobüs ihracatımız, 62 bin adedi aştı ve biz bu ihracatın yaklaşık 40 bin adedini 2008 yılından itibaren gerçekleştirdik. Ülkemizin ekonomisine, istihdamına ve geleceğine katkı sağlayan bir firma olarak, tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla beraber markamızın öncü konumunu, otobüs alanındaki bayrak taşıyıcı misyonumuzla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe ise “Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 4 bini aşan çalışanımız ile Türkiye’yi dünyaya bağlayan fabrika olarak üretiyor ve geliştiriyoruz. Bizim açımızdan ve ülkemiz açısından bugün çok önemli bir kilometre taşına daha ev sahipliği yapan Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 100 bininci otobüsümüzü banttan indirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu benzersiz anı yaşamamızda katkısı olan başta tüm çalışma arkadaşlarımız olmak üzere paydaşlarımıza, müşterilerimize ve yolcularımıza teşekkürlerimi sunarım. Türkiye’yi, dünyanın otobüs üretimindeki üslerinden biri haline getirdiğimiz çalışmalarımız sonrasında sadece üretimimiz ve ihracatımızla değil, bünyemizde barındırdığımız İstanbul AR-GE Merkezimiz ile de tüm dünyadaki otobüslerimizin Ar-Ge sorumluluğunu üstlenerek ülkemize katma değer sağlıyoruz” diye konuştu.

Toplam ihracat 62 bin adedi aştı

Yapılan açıklamaya göre şirket, üretime başladığı 1968 yılından bu yana Mercedes-Benz ve Setra marka 17 farklı otobüs modelinin üretimine imza attı. İlk otobüs ihracatını 1970 yılında gerçekleştiren firma o tarihten bu yana Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında yer alan 70’in üzerinde ülkeye 62 bin adedin üzerinde otobüs ihraç etti. Şu an ise Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda iki marka olarak 6 model, çeşitli versiyonlarıyla üretilip ihraç ediliyor.