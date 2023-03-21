Mercedes-Benz, Türk futboluna desteğini artırıyor

Mercedes-Benz, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar resmi ulaşım sponsorluğu ile spora verdiği desteği sürdürüyor. Mercedes-Benz, sponsorluk sözleşmesine, Kadın Milli Futbol Takımı ve e-Milli Futbol Takımı’nı da dahil ederek 2 yıl süreyle yeniledi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Mercedes-Benz’le birlikte yıldızımızın daha da parlayacağına inanıyorum” dedi.

Uzun yıllardır Türk sporu ve sporcusunun yanında olan Mercedes-Benz, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımları’nın resmi ulaşım sponsorluğu ile Türk sporuna verdiği desteklere devam ediyor. Yapılan anlaşmaya göre Mercedes-Benz, A Milli Erkek Futbol Takımı ile anlaşmanın 2 yıl daha uzatıldığı ayrıca A Milli Kadın Futbol Takımı’nın da bu anlaşmaya dahil edildiği vurgulandı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen basın toplantısına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF yöneticileri, Mercedes-Benz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz Türkiye yöneticileri, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve oyuncuları ile A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nejla Güngör Kıragası ve oyuncuları katıldı.

Futbolun yaşadığımız dünyada büyük güce sahip olduğunu söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bildiğiniz gibi futbol büyük bir güç. Bizde futbolun gücünü ülkemizin yaşadığı deprem felaketinden etkilenen yaralı ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yardım için kullanıyoruz. Türk milleti bu konuda gerçekten çok büyük bir kadirşinaslık gösterdi. Ayrıca futbolcularımız da kendi aralarında destek kampanyası yaparak bölge vatandaşlarımıza destek oldular. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ederim. Tüm hayırseverler ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaşadığımız deprem ve hemen ardından gelen sel felaketinin de acısı büyük ve hala taze. Felaketlerden etkilenen tüm yaralılarımıza acil şifa, yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza da başsağlığı diliyorum” dedi.

“Anlaşmaya A Milli Kadın Futbol Takımımız da dahil edildi”

Kadın futbolunun tüm dünyada gelişim göstermeye devam ettiğini vurgulayan Mehmet Büyükekşi, “Futbolda kalıcı başarılar için doğru ve devamlılığı olan sponsorluklar büyük önem taşıyor. Mercedes 27 yıldır bizimle birlikte. Anlaşmamızı 2 yıllığına yenileyeceğiz. A Milli Erkek Futbol Takımımızın yanı sıra A Milli Kadın Futbol Takımımız da sponsorluk anlaşmamıza dahil edildi. Geçen hafta Ruanda’da toplantıya katıldık. Kadın futbolu tüm dünya da daha üst seviyelere çıkıyor. Umarım bizim ülkemizde de bu tablo üst seviyelere doğru hareket edecek. Bunun için elimizden geleni yapacağız. FIFA tarafından açıklanan son puan sıralamasında kadın milli takımımızın 3 basamak birden yükseldiğini görüyoruz. Mercedes sponsorluğunda da umarım başarılarımız artacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

Öte yandan e-milli takım da sponsorluk anlaşması kapsamında yer alıyor.

“Ay-yıldızlı taraftarlar Erivan’a gidemeyecek”

Ermenistan’ın başvurusu üzerine Erivan’daki karşılaşmayı taraftarlarımızın stadyumdan izleyemeyeceğini aktaran Başkan Büyükekşi, “A Milli Erkek Milli Takımımız EURO 2024’e katılmak için maçlara çıkacak ve çalışmalarına başladı. Ekibe ve hocaya güveniyoruz. Elemelerde güzel sonuçlar alarak Almanya da bizi güzel bir şekilde temsil edeceklerine de inancımız tam. Bu yolda ilk resmi müsabakayı oynayacağımız Ermenistan’ın başvurusu ile seyircilerimiz maça gidemeyecek. Başlattığımız kampanya ile bu maç özelinde hatıra bilet satışımız başlayacak. Desteklerinizi bekliyoruz. Öte yandan Bursa’da oynanacak Hırvatistan maçının gelirleri de dahil olmak üzere depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacak” dedi.

“Hakan Çalhanoğlu’nu tebrik ediyorum”

Milli takım kampınada bulunan tüm oyunculara, takımlarında gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür eden Mehmet Büyükekşi, "Bildiğiniz üzere kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Inter - Porto eşleşmesinde oynanan iki maçta da maçın oyuncusu seçildi. Kendisini tebrik ediyorum. Kulüplerinde başarılı olarak buraya gelen tüm oyuncularımı kutluyorum. Hoşgeldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

“Federasyonun en uzun süreli destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz”

TFF’nin kuruluşunun 100. yılını tebrik eden Şükrü Bekdikhan, “Bizim için bu başarılara yalnızca tanık olmak değil, destek olabilmek de ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Mercedes-Benz olarak 27 yıldır, spora ve sporcularımıza, farklı branşlarda milli takımlar seviyesinde destek veriyoruz. 1996 yılından bu yana verdiğimiz kesintisiz desteğe ithafen “Futbolun Değişmeyen Yıldızı” sloganımız ile federasyonun en uzun süreli destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni sözleşmeyle birlikte Mercedes-Benz, TFF’ye ilk kez tamamen elektrikli Mercedes-EQ otomobillerle destek olacağını duyurdu. Yeni sözleşme kapsamında EQS, EQE ve EQB modellerinin yer aldığı 81 adet Mercedes-EQ otomobilini federasyonun hizmetine sunacak. Bekdikhan, “Önümüzdeki 10 yıl içinde, koşulların izin verdiği tüm pazarlarda tamamen elektrikli araçlara geçmek için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. İmza atacağımız sponsorluk sözleşmemizin bizim için diğer önemli bir yeniliği ise, sponsorluğumuz kapsamında ilk defa TFF’ye tamamen elektrikli Mercedes-EQ otomobillerini sunmamız olacak” dedi.

Sponsorluk anlaşmasının imzanmasının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirldi ve toplantı sona erdi.