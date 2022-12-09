Mercedes-Benz Türk, yeni üretim tesisiyle Kuzey Amerika'ya otobüs ihraç ediyor

Mercedes-Benz Tourrider, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda kurulan üretim tesisinden Amerika’ya ihraç edilecek.

Mercedes-Benz Türk, Amerika pazarına özel geliştirilen Mercedes-Benz Tourrider için Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretim tesisi kurdu. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın 6 bin 600 metrekarelik yeni üretim tesisinde karoserisi imal edilen Mercedes-Benz Tourrider, fabrikanın ‘paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs’ unvanına da sahip oldu.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe, “Mercedes-Benz Tourrider’ın paslanmaz çelikten mamul karoserisinin imalatı için yeni bir tesis kurduk. İnşa ettiğimiz bu yeni tesisin yerleşimi, ekipmanları ve iş akışlarını yalın üretim prensipleri çerçevesinde, verimlilik, ergonomi ve kaliteyi gözeterek Mercedes-Benz Tourrider’a özel olarak tasarlarken, boya ve montaj seri üretim süreçlerimizi de düzenledik. Yeni Tourrider’ın Mercedes-Benz markasıyla Amerika pazarına sunulan ilk otobüs olmasının yanında, üretiminin Hoşdere Fabrikamızda gerçekleşmesi bizler için çok önemli. Aracın geliştirilmesinde, üretim hazırlıklarında ve üretiminde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepimizin gurur kaynağı olan bir projeyi daha başarıyla hayata geçirdik” diye konuştu.

Şirket açıklamasına göre Kuzey Amerika pazarındaki talepler doğrultusunda oluşturulan yeni otobüs projesinde hammadde olarak paslanmaz çelik seçildi. Böylece korozyon dayanımında pazarın beklentilerini karşılayan bir konsept sunuldu. Daimler Buses otobüs geliştirme ağı içinde, tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen paslanmaz çelik gövdenin prototipleri Türkiye’de üretilirken, montaj testleri de Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda gerçekleştirildi.

Otobüslerin üretimde devreye alınması ve satış sonrasında Amerika’daki servislerde bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için gerekli olan uygulamalar, Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Diyagnoz Ekibi tarafından bu otobüslere özel olarak geliştirildi. Gelecekte bu uygulamalarla ilgili oluşabilecek değişiklik ve destek taleplerinin de yine söz konusu ekip tarafından karşılanması planlanıyor.

Ayrıca ilk defa bu otobüse özel, çok yüksek enerjileri sönümleme özelliği olan bir tampon geliştirildi. Bu sayede belli bir hıza kadar çarpmalarda aracın ön yüzeyindeki parçaların korunması ve aracın yola devam etmesi sağlanıyor.

Hem Türkiye’nin hem de dünyanın en teknolojik, en çevreci ve en entegre otobüs üretim merkezlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, sürekli iyileştirme prensibi ve yeni projeleri ile iç pazardaki başarısının yanı sıra gerçekleştirdiği ihracatla da Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam etmeyi hedefliyor.