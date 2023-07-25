Merhum başkanın adı bu parkta yaşatılacak

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Doç. Dr. Utkan Mutman’ın adı parkta yaşatılacak.

İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi’nde hayata geçirdiği parka geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Doç. Dr. Utkan Mutman’ın adını verdi. Parkın açılışına Mutman’ın ailesi de katıldı. Doç. Dr. Utkan Mutman’ın eşi Güneş Mutman, "Böyle güzel bir anı bizlere yaşattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok heyecanlıyız, çok gururluyuz" dedi.

"Eminim bu bahçeyi bol bol seyredecek"

Mutlu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Utkan Mutman’ın dayısı Caner Sancaroğlu ise "Yeğenim Utkan Mutman, şehrimizin ilk mezunlarından biri olarak çok sevdiği bu şehirde görevini yaptı. Görevine başarıyla devam etti. Kendisini çok erken kaybettik, hepimizi çok üzdü. Burada, unutulmayan biri olarak yaşıyor. O burayı çok sevdi. Sizler de onu çok sevmişsiniz ki anısını yaşatmak için ona güzel bir park hediye ettiniz. Çiçekleri, bahçeyi çok severdi. Eminim bu bahçeyi bol bol seyredecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Utkan Mutman’ın babası Erol Mutman ise "Oğlumun böyle sevildiğini gözlerimle görmek çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.