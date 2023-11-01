Meriç-Ergene Havza ve İl Su Yönetimi toplantısı gerçekleştirildi

Tekirdağ’da havza ölçekli yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması, uygulamalarının takibi sürecinde kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla Meriç-Ergene Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı yapıldı.

Meriç-Ergene Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı’nda Meriç-Ergene Havzası taşkın yönetim planı gelişmeleri, Meriç-Ergene Havzası kuraklık yönetim planı, Meriç-Ergene Havzası havza yönetim planları takip sonuçları, su verimliliği seferberliği konularında kurum yetkilileri tarafından bilgilendirme sunumları yapıldı.

Sunumların ardından gerçekleşen İl Su Yönetimi Koordinasyon Toplantısı’nda Meriç Ergene Nehir Havza Yönetim Faaliyeti’nde yer alan faaliyetlerin güncel durumu ve kentsel sellerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında kurum yetkilileri tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu.

Sunumların ardından konuşan Vali Soytürk, “Su, Tekirdağ’ın önemli sorunlarından biridir. İçme suyu olarak sıkıntı var çünkü özellikle yazın yazlık binalardan kaynaklı olarak ciddi bir yoğunluk var. Devlet Su İşleri olarak birçok gölet yapmışız. İçme suyu göleti yapmışız. Yapmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor ama bölgesel sıkıntılar yaşıyoruz. Sulama ile ilgili çalışmalar var. DSİ’nin projeleri var. Geçen Tarım Bakanımız da geldi, konuştuk, onların hayata geçmesini, bir an önce bitirilmesini istiyoruz. OSB’lerde dinlediğimiz konuları daha çaplı bir şekilde her açıdan dinlemiş olduk. Günün özeti şu; Su Yönetimi Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları hakikaten takdire şayan. Çok memnun oldum. Avrupa Birliği projelerinden yapılan çalışmalar belli bir noktaya gelmiş. Teşekkür ederiz, çok ciddiye alınmış belli, para harcanmış, emek harcanmış, teşekkür ederiz. Aynı şekilde belediyelerimizin, özellikle Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları var. Daha önceden de olmuş, yarın gene olacak. Teşekkür ederiz. Kıymetli çalışmalar. Ama buradan çıkan ders şu; içme suyuyla ilgili ya da sulama suyuyla ilgili ne kadar çok iş yapılsa o kadar değer. Çünkü geleceğimiz biraz ona bağlı” dedi.

Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Vali Soytürk’ün yanı sıra Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan, Süleymanpaşa Kaymakamı/Vali Yardımcısı Mustafa Güler, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, DSİ 113. Şube Müdürü Emre Karakaş, Belediye, Üniversite, Ergene Derin Deniz Deşarj Genel Müdürlüğü ve TESKİ’nin yetkilileri, ilgili kurum müdürleri ve Edirne ile Kırklareli’nden gelen yetkililer katıldı.