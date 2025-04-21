Meriç Nehri'nde boğulan çocuk toprağa verildi

Edirne'de yüzmek için girdiği Meriç Nehri'nde boğulan 14 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Meriç Nehri'nde boğulan çocuk toprağa verildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne’de yüzmek için girdiği Meriç Nehri’nde boğulan 14 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Edirne’de dün serinlemek için girdiği Meriç Nehri’nde boğularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan’ın naaşı, bugün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Karafidan’ın ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerinin katıldığı cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb