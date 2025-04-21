Meriç Nehri'nde boğulan çocuk toprağa verildi
Edirne'de yüzmek için girdiği Meriç Nehri'nde boğulan 14 yaşındaki çocuk toprağa verildi.
Edirne’de yüzmek için girdiği Meriç Nehri’nde boğulan 14 yaşındaki çocuk toprağa verildi.
Edirne’de dün serinlemek için girdiği Meriç Nehri’nde boğularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan’ın naaşı, bugün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Karafidan’ın ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerinin katıldığı cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.