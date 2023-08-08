Meriç Nehri'nde Hidroelektrik Santrali'ndeki çökmede kamu zararı karşılanacak

Edirne’de Meriç Nehri üzerine elektrik üretimi için kurulan "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali"nde meydana gelen çökmede kamu zararının karşılanacağı belirtildi.

Meriç Nehri’ndeki santralde yaşanan duvar çökmesiyle ilgili Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde Meriç Nehri üzerinde bulunan ve yapımında son aşamaya gelinen Lastik Savaklı Arşimet Burgulu Hidroelektrik Santrali tesisinde geçtiğimiz günlerde test için su tutulmasına ve elektrik üretimi çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan testler esnasında, henüz kesin kabulü yapılmamış olan tesiste, nehir içindeki lokal bir alanda zemin kaynaklı olduğu düşünülen ve betonarme elemanlar ile lastik savağın bir bölümünü etkileyen teknik bir problem meydana gelmiştir. Oluşan durumla alakalı olarak ivedi şekilde mühendislerden oluşan teknik ekibimiz Trakya Üniversitesi koordinatörlüğünde gerekli inceleme ve tespit çalışmalarına başlamıştır. Tarafımızca hassasiyetle takip edilen teknik inceleme süreci ve buna bağlı olarak raporların hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Teknik incelemeler ile birlikte aynı zamanda sorumlular hakkında da idari ve adli süreç de başlatılmıştır. Üretimi yapılması planlanan elektrik kaybını da göz önüne alacak şekilde tüm onarım masrafları sorumlulardan tazmin edilecek, herhangi bir kamu zararımız karşılanacaktır.” denildi.