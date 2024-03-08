Meriç Nehri'nde kayık keyfi yapılacak

Edirne’de Meriç nehirde daha önce yapılması planlanan kayık ile ilgili çalışmalarda sona gelindi.

Edirne Vali Yunus Sezer, Osmanlı Cihan Devleti döneminde Meriç Nehrinde kayıklarla yük taşımacılığının yanı sıra gezintilerin de yapıldığı hatırlattı. Vali Yunus Sezer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk’ten kayıklarla ilgili bilgi aldı.

Vali Yunus Sezer, Meriç Nehri üzerinde gezinti ve turları gerçekleştirecek kayıkta incelemede bulunarak, nehir üzerinde deneme turu yaptı.

Nehirde hareket kabiliyeti yüksek kancabaş tipi Edirne kırmızısı renginde “Meriç” ve “Mecidiye” adı verilen iki kayık yaptırıldı. Güneş enerjisi ile çalışan kayıklar, 8 metre uzunluğunda ve 10 kişi kapasiteli olup en kısa sürede vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak.

Hizmete alınan kayıkların Haziran ayından itibaren hizmet vermesinin beklendiği belirtildi.