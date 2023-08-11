Meriç Nehri'ne deniz suyu karışmaması için yapılan sedde incelendi

Debisi düşen Meriç Nehri’ne deniz suyunun karışmaması için geçtiğimiz yıllarda yapılan sedde, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve beraberindeki yetkililer tarafından kontrol edildi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, beraberindeki heyetle birlikte deniz suyunun Meriç Nehri’ne karışmaması için yapılan sedde ile ilgili inceleme yaptı. İpsala‘da sulama amacıyla kullanılan Meriç Nehri’nin suyuna deniz suyunun karışmasını engellemek için yapılan seddenin faydası olduğunu belirten Kaymakam Sevgili, “Yağışların yetersiz olması sebebiyle Meriç Nehri debisinin düşmesiyle deniz suyunun nehre karışması tehlikesine karşı yapılan set, çiftçilerimiz için çok büyük bir öneme sahip oldu. Kuraklık riskine karşı İpsala ilçesi olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Şimdiye kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Tüm çiftçilerimize bol bereketli bir sezon olmasını diliyorum” dedi.