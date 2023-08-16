Meriç Nehri'ni kuraklık vurdu: Tarihi ahşap köprünün ayakları gün yüzüne çıktı

Edirne’nin adeta can damarlarından biri olan Meriç Nehri’nde son yılların en büyük kuraklığının yaşanmasıyla, asırlar önce inşa edilen tarihi ahşap köprünün ayakları su yüzeyine çıktı.

Edirne’de son yıllarda yaşanan en büyük kuraklık sebebiyle, Meriç Nehri üzerinde asırlar önce ulaşımın sağlanması için yapılan tarihi ahşap köprünün ayakları ortaya çıktı.

Bir zamanlar Meriç Nehri’nin iki yakasını birleştiren tarihi ahşap köprünün ayak temellerinin görünmesi Edirneli vatandaşları ve şehre gelen turistleri hayrete düşürdü.

Nehirde oluşan kum adacıklarını martılar mesken tutarken, vatandaşlar ise yaşanan kuraklıktan tedirgin olduklarını ifade etti. Nehirde kano yapan sporcuların da ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

“Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu ahşap köprünün kullanıldığını biliyoruz”

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, nehirlerin üzerinde ulaşımın sağlanmasının daima sorun olduğunu belirterek, “Geçmişte nehirde yaşanan taşkınlar sebebiyle çok önemli zararlar da olmuştur. Özelikle nehirde ulaşım konusunda geçmişte büyük zorluklar yaşanmıştır. Burada bir köprü yapıldığı erken dönemlerde bilindiği bir gerçektir. Fakat bu köprünün varlığı her zaman tarihçiler ile araştırmacılar arasında tartışma konusu olmuştur. Yani burada bir köprünün olup olmadığı tartışmaya açıktır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu ahşap köprünün kullanıldığını biliyoruz. Zamanla bu köprüler kifayetsiz kaldı ve yok oldu. Şu an bu görünen köprünün geçmişi çok eskiye dayanıyor” dedi.

“Daha önce biz bu ahşap köprünün kalıntılarını görmemiştik”

Bu sene büyük bir kuraklığın olduğunu vurgulayan Beksaç, akarsuların önemli bir şekilde su kaybettiğini ve seviyelerinin çok düştüğüne değinerek, “Meriç Nehri’ndeki alçalma gerçekten de dikkat çekici bir niteliğe haiz bulunmaktadır. Bu ahşap köprünün ayaklarının çıkması da bir yandan şans ama büyük ölçüde şanssızlığın eseri olarak karşımızda duruyor. Esasında suyun çok dikkatli kullanılması lazım ve bunun dışında da su politikalarını takip edecek kuruluşların da suyun kullanılmasını dikkat ile takip etmesi gerekiyor. Bu antik çağdan beri bol akarsuyu olan bir nehir ama şu anki durumumuz bu. Daha önceki yıllarda suyun bu kadar alçaldığını hiç görmedik. İlk defa su bu kadar alçaldı. Daha önce biz bu ahşap köprünün kalıntılarını görmemiştik. Bu ahşap köprünün tarihini belirlemek bir güçtür. Su seviyesinin bu kadar düştüğünü ve ahşap ayakların su yüzeyine çıktığı ilk defa görüyoruz” diye konuştu.

“66 yaşındayım ama ilk defa ahşap köprünün ayaklarını görüyorum”

Edirneli vatandaşlardan Kenan Kırça da 66 yaşında olduğunu ve her gün Mecidiye Köprüsü’nden geçtiğini belirterek, “Bu eski ahşap köprünün ayaklarını ilk kez bugün gördük. Ciddi şekilde kuraklığın olduğunu bu köprü ayaklarından anlayabiliriz. Bu kuraklıktan dolayı inşallah sonumuz hayır olur” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Cahit İnal ise ilk defa Meriç Nehri’ndeki suyun bu kadar azaldığını gördüğünü belirtti.