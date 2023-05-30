Meriç Nehri'nin debisi, son 1 ayda yüzde 50 düştü

Edirne’nin önemli su kaynaklarından birisi olan Meriç Nehri’nin debisi, hava sıcaklıklarının artması ve yağışların azlığı nedeniyle son 1 ayda neredeyse yüzde 50 düştü.

Yağışların az olması tarımsal üretimi, nemliliği, su kaynaklarının durumunu olumsuz etkilediği gibi nehir debilerini de etkiliyor. Nehir debi verilerine göre, Meriç Nehri’nin Kirişhane mevkiinde Nisan ayında 218 metreküp/saniye akan su seviyesinin, Mayıs ayında yapılan ölçümde 58 metreküp/saniyeye kadar düştüğü görüldü. Tunca Nehri’nde ise Nisan ayında 13 metreküp/saniye akan su seviyesi, 11 metreküp/saniyeye düştü.

Edirne’de kışın taşkınlarla yazın ise kuraklıkla gündeme gelen Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesi, hava sıcaklıklarının artması ve yağışların az olması sebebiyle düştü.

Devlet Su İşleri Edirne 11’inci Bölge Müdürlüğü Kirişhane Ölçüm İstasyonu verilerine göre, Meriç Nehri’nde Nisan ayında 218 metreküp/saniye akan su seviyesi, Mayıs ayında 58 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Su seviyesinin azalmasına bağlı olarak nehrin ortasında adacıklar, taşlar ve ağaç kütükleri de gün yüzüne çıktı. Meriç Nehri kentin tarihi ve turistik noktalarını görmeye gelen turistlerin de ilgi odağı olurken, oluşan manzara ise düşündürüyor. Meriç Nehri’ni fotoğraflayarak güne anı bırakan turistler, su seviyesinin düşmesine bağlı ortaya çıkan görüntülerle ise şaşırıp gizleyemiyor.

"Kum adacıkları, ağaç kütükleri ve çalılar görünmeye başlamış"

İstanbul’dan kentin tarihi ve turistik noktalarını gezmeye gelen vatandaşlardan Havva Akel, "Edirne’ye gelirken kentin simgelerinden birisi olan Meriç Nehri’ni görünce çok şaşırdık. Çünkü daha fazla su oranı bekliyorduk. Baktığımızda kum adacıkları, ağaç kütükleri ve çalılar görünmeye başlamış. Bu durum ülkemiz adına da sıkıntı veren bir hal almaya başladı. Çünkü böyle olunca tarımsal kuraklık ortaya çıkıyor. Bu da ekonomimize büyük zarar verir diye düşünüyorum. Kuraklık son yıllarda ülkemizin en büyük sorunlarından birisi haline gelmeye başladı. İnşallah yağışlarla birlikte düzelir ve mevsim normallerine döner ve dolduğunu görebiliriz" dedi.