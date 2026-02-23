Meriç Nehri taştı, ovalar su altında kaldı

Edirne’de son günlerde etkili olan yağışlar ve Bulgaristan’daki barajlardan bırakılan sular nedeniyle nehirlerde debi artışı sürüyor. Özellikle Meriç Nehri’nde su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyeleri alarm düzeyinde seyrederken, kentte bazı bölgelerde yaşanan taşkın sonrası özellikle nehir kenarları ve köprü mevkilerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Acil Durum ve Afet Yönetim Başkanlığı (AFAD) ekipleri köprü başlarında görev yaparken, riskli alanlarda yaya ve araç trafiği geçici olarak durduruldu. Çevre illerden itfaiye ve arama kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Taşkın sebebiyle Sarayiçi’ne ulaşımı sağlayan tarihi köprüler ulaşıma kapatıldı. İpsala Ovası’nda ise suyun geniş bir alana yayıldığı bildirildi.

Son edinilen bilgilere göre, hayvanlarını kurtarmak için bölgeye giden 3 kişi mahsur kaldı. AFAD ekipleri botla kurtarma çalışması başlattı. Meriç Nehri’nde su seviyesi artışını sürdürürken, bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.