Meriç'te fıstık şenliği

Trakya Kalkınma Ajansı, S.S. Meriç Alibeyköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Edirne’nin markası Edirne Yöresel iş birliğinde Meriç Alibeyköy’de Fıstık Şenliği düzenlendi.

18-19 Ekim tarihlerinde yapılan ve iki gün süren festivale Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Tarlada sembolik fıstık hasadıyla başlayan şenlikte kortej eşliğinde festival alanına yürüyüş yapıldı, kurulan stantlarda Meriç Fıstığı ile üretilen çeşitli yiyecekler katılımcılara ikram edildi.

Vali Sezer, açılışta yaptığı konuşmada Alibeyköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin örnek teşkil eden bir yapı olduğunu vurguladı. Sezer, "Fıstık Şenliği’nin bu yıl ilkini düzenliyoruz. Bizim için gurur verici bir olay bunu yapabilmek. Çünkü üretmek dünyanın en güzel işidir. Ülkemizin de en çok ihtiyaç duyduğu şey üretim. Özellikle tarımda ellerimizin toprağa değmesi, bu işin içinde kadın vatandaşlarımızın olması, onların emekleri, sahiplenmesi ve kooperatifimizin kurulmasıyla işlerin desteklenmesi sayesinde uzun zamandır özlemini çektiğimiz bir iş modelini burada hayata geçirdi. Emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de açılışta kısa bir konuşma yaptı. Verilen desteklerle bölgede artış gösteren üretim miktarına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Altı yıl önce kooperatifin kurulduğu dönem burada 200 dönüm kadar fıstık ekiliyordu. Hasat edilen bu fıstığın satışı ve pazarlaması konusunda üreticimiz ciddi sorunlarla karşılaşıyordu. Tam bu noktada Meriç Ziraat Odası ve Meriç Kaymakamlığı ile ilk önce coğrafi işaretle bu fıstığı tescilleyelim, ardından Edirne Valiliğimiz himayeleriyle hızlıca makine ekipman parkuru alalım ve ürünün pazarlanmasına yardımcı olalım dedik. Ve o dönem yaklaşık 200 dönüm olan fıstık ekim alanı bugün 2 bin 400-2 bin 500 dönümlere gelmiş durumda. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Trakya için, ülkemiz için üretmeye, üreteni desteklemeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından şenlik kapsamında düzenlenen "En Güzel Fıstık" yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi. Ardından Vali Sezer ve protokol üyeleri festival alanındaki stantları ziyaret ederek hem ürünlerle ilgili bilgi aldı, hem de fıstıkla yapılan yiyeceklerin tadına baktı.