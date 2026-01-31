Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi yükseldi

Bulgaristan ve Edirne bölgesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyeleri yükseldi.

Ölçümlere göre, Meriç Nehri Kirişhane Ölçüm İstasyonu’nda debi 647 metreküp/saniye, Tunca Nehri Suakacağı Ölçüm İstasyonu’nda ise debi 50 metreküp/saniye olarak kaydedildi. Yetkililer, mevcut seviyelerin taşkın riski oluşturmadığını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde Meriç Nehri’nde debinin yaklaşık 90 metreküp/saniye seviyelerinde olduğu, son yağışlarla birlikte su miktarının yaklaşık 6 kat arttığı belirtildi. Yaşanan yükselişin, uzun süredir beklenen yağışların doğal bir sonucu olduğu ifade edildi.

Yağışların etkisini yitirmesiyle birlikte daha önce taşkın yaşanan bazı bölgelerde suların çekilmeye başladığı, dere yataklarına geri dönüşlerin olduğu kaydedildi. Nehir seviyelerinin DSİ tarafından yakından takip edildiği bildirildi.