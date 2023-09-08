Merkez Bankası binasının 350 metre yükseklikteki kulesi dağcılar tarafından kuruluyor

İstanbul Finans Merkezi’nde çalışmalarında sona yaklaşılan Merkezi Bankası binasının panel ve camları, 40 kişilik endüstriyel dağcı ve iple erişim teknikerlerinden oluşan bir ekip tarafından kuruluyor. Şuana kadar süren çalışmalarda bin 150 panel camdan 900 tanesini 350 metrede çalışarak takan dağcılar kulenin tamamlanması için çalışıyor.

İstanbul Finans Merkezi’nin bazı bölümleri geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılmıştı. Çalışmaların sürdüğü Merkez Bankası binasında ise sona gelindi. Yaklaşık 350 metre yüksekliği ile Avrupa’nın en yüksek binası olan Merkez Bankası binasının çoğu kısmının yapımı tamamlandı. Merkez Bankası binasının dış cephe ve çatı kısmının panel camlarının takılması için 40 kişiden oluşan endüstriyel dağcı ve iple erişim teknikerlerinden oluşan bir ekibinin çalışmaları devam ediyor. 40 dağcının, binaya takılması planlanan bin 150 adet panel camın 900 tanesini taktığı belirtildi. Çalışmalar devam ederken, dağcıların 350 metre yükseklikteki zorlu çalışması basın mensupları tarafından görüntülendi.

353 metre yükseklikte korkusuzca çalışıyorlar

40 kişilik dağcıdan oluşan bir ekip Merkez Bankası binasının kule kısmında yoğun mesai yaparak kulenin bitirilmesi için mücadele ediyor. Bin 150 adet panel camın 900 tanesini takan ekip kalan kısımlarının bitirilmesi için Avrupa’nın en yüksek binasında halatlarla çalışıyor.

“Asıl mesleğim beden eğitimi ve öğretmenliği”

İple erişim teknikeri Musa Karahan, “Asıl mesleğim beden eğitimi ve spor öğretmenliği, 2007 yılından beri bu sektördeydim. Yaklaşık 16 yıldır bu mesleği özellikle iple erişim ve yüksekte çalışmayla ilgili eğitmenlik gibi çalışma sektöründe bulunuyordum. Yaklaşık 8 aydır bu pozisyona ve buraya geldim. Buradaki tüm çalışan arkadaşlarımızın iplerini, sistemlerini kuran ve kontrol eden personel olarak burada çalışıyorum. Bizi görenler buraya çıkmam mümkün değil diyor” dedi.

“Ne kadar korkarsak güvenlik önlemleri o kadar artar”

Dağcı Yalçın Söylemez, “Tedirgin tabi ki oluyoruz ama alıştığımızdan dolayı bu tedirginlik minimum seviyede oluyor. Yüksekten korkmuyor musunuz diye sorarsanız, tabi ki korkuyoruz. Korkmakta gerekiyor, ne kadar korkarsak güvenlik önlemleri almaya teşvik ediyor. Öncelikle bizi görenler şaşırıyorlar, aynı zamanda korkuyla bakıyorlar. Düşersiniz gözüyle bakıyorlar ama öyle olmadığını anlatıyoruz. Burası yerde çalışmaktan daha güvenli.” şeklinde konuştu.

"Yüksek deprem hareketlerine göre tasarlanmıştır"

Yapılan çalışmalarla ilgili konuşan Merkez Bankası inşaatı proje müdürü Burak Oruç, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nı ziyaret edeceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası binamız 353.90 metre ve özellikle Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek binası konumundadır. 327 bin metre kare inşaat alanına sahiptir. Akıllı teknolojilerle inşa edilmiş binadır. Türkiye’nin en yüksek hızlı çift katlı asansörleri mevcuttur. Şuanda üst cihannümada cephe çalışmaları devam ediyor. Paneller ve cam montajlarını yapıyoruz. Binamız yüksek deprem hareketlerine göre tasarlanmıştır” ifadelerini kullandı.