Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Ahmet İbanoğlu olması bekleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı için adı geçen Ahmet İbanoğlu’nun hafta sonuna kadar ekibini belirleyip TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin onayına sunacağı iddia edildi.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Başkanlığı için MHK yönetiminde yer alan Ahmet İbanoğlu’nu düşünüyor. Son iki dönemdir MHK Başkanlığı yapan Sabri Çelik ve Lale Orta’nın yönetiminde Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK) üyesi olarak yer alan İbanoğlu, bu defa başkanlık koltuğuna oturması bekleniyor. Ancak bazı kesimler tarafından başarılı bulunmayan Lale Orta başkanlığındaki MHK’da görev yapması, İbanoğlu’nun isminin geçmesi hayal kırıklığı olarak yorumlandı.