Merkezefendi'de afetzedelere psikolojik destek sağlanıyor

Merkezefendi Belediyesi, afet bölgesinden Denizli’ye gelen depremzede çocuklar için psikolog ve uzmanlar eşliğinde özel psikolojik oyun terapileri, yetişkinler için ise travma sonrası yaşanan stres bozukluklarına yönelik psikolojik destek hizmeti başlattı.

Türkiye’yi yasa boğan ve 10 ilde etkisi hissedilen depremlerin ardından, tüm imkanlarıyla afet bölgesi için seferber olan Merkezefendi Belediyesi, depremzedeler için çalışmalarını sürdürüyor. Depremlerin yaşandığı ilk günden bu yana, insani yaşam malzemeleri ile dolu onlarca aracı afet bölgelerine eşit bir şekilde ulaştıran, mobil aşevi ve sağlık alanı oluşturan Merkezefendi Belediyesi, Denizli’ye gelen depremzedelere ihtiyaç malzemesi desteğinin yanı sıra psikolog desteği de vermeye başladı. Psikolojik destek hizmetinden yararlanmak isteyen afetzedeler, Merkezefendi Kültür Merkezi’ne gelerek veya belediyeyi arayarak randevu oluşturabilecek. İlk seanslar Merkezefendi Kültür Merkezi’nde, sonraki seanslar Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. Başta çocuklar olmak üzere depremden etkilenen her yaştan yurttaşa verilecek olan psikolojik destek hizmeti ile travma sürecinin psikolojik olarak en az hasarla atlatılması hedefleniyor.

“Beden sağlığı kadar ruh sağlığı da önemli”

Bu zor günleri dayanışma ile atlatacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, afetzedelerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Beden sağlığı kadar ruh sağlığının da normalleşme sürecinde çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Doğan, “Uzman psikologlarımız ilçemize ve ilimize gelen her yaştan depremzedeyle yakından ilgilenecek. Afetin oluşturduğu psikolojik travma ve ruhsal çöküntülere destek olmaya çalışacağız. Tüm imkanlarımızla hem afet bölgesinde hem de ilçemizde depremzedelerimiz için çalışıyoruz. Bu zor günleri dayanışma ile atlatacağız” diye konuştu.