Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin 24'üncüsü başladı

Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği 24. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali açılış töreniyle başladı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu sadece eğlence amaçlı bir festival değil. Geleneksel tıbbın bütün ürünleri burada” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 24 yıldır düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali’nin açılışı bugün yapıldı. Açılışa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda sanatçı Soner Sarıkabadayı sevilen şarkıları ile vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Açılış programında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Çeyrek asırlık bir gelenek 2003 yılında başlamış ve her yıl düzenli olarak yapılıyor. Bugün 24’üncüsü gerçekleştiriliyor. Daha nice yıllar inşallah bu festival daha da büyüyerek devam edecek. Bu sadece eğlence amaçlı bir festival değil. Geleneksel tıbbın bütün ürünleri burada” dedi.

Ankara’da meydana gelen patlamaya da değinen Yıldırım, “Ne yazık ki bir askeri fabrikamızda patlama oldu ve 5 kardeşimizi kaybettik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi, milletimizi buna benzer kazalardan belalardan muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuşan Yıldırım, "14 Mayıs’ta seçim yaptık. Yetmedi 28 Mayıs’ta da eksiğimiz vardı onu tamamladık. Böylece önümüzdeki 5 yılı belirgin hale getirdik. 5 yıl boyunca artık seçim değil memleket meselelerini konuşacağız. İnsanlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürecek projeleri yapmaya odaklanacağız. İnşallah huzur içinde beraber bu yaz mevsimini de geçirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, “24 yıl önce bu mekanın sorumluğunu yüklendiğimizde, kabri İstanbul’un en çok ziyaret edilen yerlerinden olan Merkezefendi’yi hak ettiği şekilde anmak istedik. Onun ilhamıyla, yine mesir macunu saçılan, geleneksel şifa kaynaklarımıza vurgu yapılan, bu konudaki bilimsel gelişmelerin halkımıza aktarılacağı, aynı zamanda vatandaşlarımızın bir hafta boyunca kendilerini tazeleme fırsatı bulacağı bir festival başlatmaya karar verdik. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali böyle başladı. Diğer yandan Merkezefendiyi, kendisine ad olarak almış bu mahalleyi orijinal haline yakın biçimde ihya etmek üzere kollarımızı sıvadık. Bu mekanın da içinde olduğu ve ‘Kültür Vadisi’ olarak andığımız bölge, 20 yıl içinde büyük bir değişim yaşadı. Diyebiliriz ki küllerinden yeniden doğdu. Festivalimizin de itici gücüyle, 2003 yılında Türkiye’de ilk defa bir tıbbi bitkiler bahçesi kurma projesini hayata geçirdik. 2005 yılında hizmete açtığımız Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, bitkilerin tıbbi amaçla kullanılması konusunda Türkiye’de bu yüzyılda yapılan çalışmaların öncüsü oldu. Öte yandan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nin bakanlıklara, üniversitelere, enstitülere, belediyelere, müzelere, birçok kurum ve kişiye karşılıksız ve sessiz sağladığı danışmanlık, tohum, fide ve drog desteği inanıyoruz ki ileride değeri daha iyi anlaşılacak bir hizmettir. Geleneksel Tıp Festivali boyunca Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde gerçekleşen seminerler, atölye çalışmaları ve çocuk programları eğitici olduğu kadar yönlendirici rol oynuyor. Yine festivalin ayrılmaz parçası haline gelen yöresel yemek yarışmamız, bize geleneksel mutfağımızın önemini hatırlatıyor ve ümit ediyoruz ki, yeni kuşakların bu mirası devralması ve fast-food’un cazibesine karşı koyması için teşvik edici oluyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan festivalin çeşitli etkinliklerle 18 Haziran’a kadar devam edeceği öğrenildi.