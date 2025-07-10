Merkezi Yönetim Platformu toplantısı Balıkesir'de yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Öğretmenevlerinin daha etkin, verimli ve kaliteli şekilde işletilmesi ile online rezervasyon sisteminin sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla "Merkezi Yönetim Platformu (MYP) Eğitim Toplantısı", Balıkesir Öğretmenevinde düzenlendi.

Toplantıya; Bursa, Çanakkale, Manisa ve Balıkesir illerindeki Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulu müdürleri, müdür yardımcıları ile resepsiyon görevlileri katılım sağladı.

Program, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müzeleri, Kütüphaneler ve Öğretmenevleri Daire Başkanı Abdullah Nehir’in açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalarında, Öğretmenevlerinin sadece bir konaklama tesisi değil, aynı zamanda kültürümüzün, medeniyetimizin ve değerlerimizin yaşatıldığı, öğretmenlerimiz arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendiren kurumlar olması gerektiğini vurguladı.

Müdür Murat Demir ayrıca, öğretmenlere pozitif ayrımcılık yapılmasının ve özellikle emekli öğretmenlere ayrı bir önem verilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi sebebiyle, çocuklu ailelerin Öğretmenevlerinde daha rahat ve konforlu hizmet alabilmeleri için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini belirtti. Konuşmalarının sonunda toplantıya katılan tüm yöneticilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi."

Eğitim programı gün boyunca, Merkezi Yönetim Platformu’nda karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve uygulamalara ilişkin istişarelerle devam etti.