Mersin Büyükşehir Belediyesi 10 bin 800 kişilik yemeği depremzedelere ulaştırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, şehrin 26 noktasında gerçekleştirdiği çalışmalarla bugüne kadar 10 bin 800 kişilik yemeği depremzedelere ulaştırdığını açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı yardım seferberliğini tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler, depremden etkilenen illerde arama kurtarmadan erzak dağıtımına kadar her yerde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatırken, deprem bölgelerinden Mersin’e gelen vatandaşların da yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem bölgelerinde kurulan Mobil Mutfak Tırlarıyla depremzedelere ve bölgedeki ekiplere günlük sıcak yemek ikramı yapan Büyükşehir Belediyesi, aynı hizmeti kente gelen vatandaşlara yönelik de devam ettiriyor.

Depremden etkilenen illerden olan Hatay’da, Büyükşehir tarafından kurulan Mobil Mutfak sayesinde günlük 4 bin kişilik yemek ikramı yapılırken, Mersin’de ise merkezde 20 ve Tarsus’ta 6 olmak üzere toplam 26 noktada, 10 bin 800 kişilik yemek depremzedelere ulaştırılıyor. Depremzedelerin 3 öğün olmak üzere günlük yemek ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar toplamda 56 bin kişilik yemeği vatandaşlara ulaştırdı.

"Merkez ve Tarsus Aşhanelerimiz 7/24 çalışıyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, yemek dağıtımları hakkında bilgi vererek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, 6 Şubat’taki depremin ilk saatlerinden itibaren Tarsus ve Merkez Aşhanemizde seri şekilde çorba üretimi yapıp, depremden zarar gören ve etkilenen vatandaşlarımıza ikram etmeye başladık. Aşhanelerimiz 7/24 çalışıyor. Ayrıca sahaya gönderdiğimiz Mobil Mutfak Tırımız ile günlük 5 bin kişilik çorba üretip, depremzede vatandaşlarımıza ikram edilirken, mobil mutfaklarımız aracılığıyla da günlük 4 bin kişilik sıcak yemek ikram ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Depremzedelerin daima yanındayız ve her zaman desteğe hazırız"

Deprem bölgelerinde gerçekleşen yemek ikramlarının, kent genelinde de sürdüğünü dile getiren Yaşar, "Mersin ve Tarsus aşhanelerimizde, depremden zarar görüp gelen depremzedelere kahvaltı dahil üç öğün yemeği mutlaka ulaştırıyoruz. 10 bin 800 kişilik günlük yemek ikramımız var. Ayrıca 3 bin kişilik kahvaltı ikram ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından oluşturulan yerleşim yerleri dışındaki noktalara da kahvaltılık desteği veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm depremzedelerin yanındayız, desteğe her zaman hazırız" diye konuştu.