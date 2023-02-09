Mersin Büyükşehir Belediyesi, depremde hasar alan Kırmızı Lacivert İş Merkezini boşaltıyor

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve yıkıcı etkileri olan depremin ardından ciddi hasar alan, Büyükşehir Belediyesinin 13 dairesinin yer aldığı Kırmızı Lacivert İş Merkezini boşaltıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 şiddetinde depremin ardından ciddi hasar alan Kırmızı Lacivert İş Merkezi boşaltılıyor. Kırmızı Lacivert İş Merkezinde yer alan Büyükşehir Belediyesinin 13 dairesinde yaklaşık 418 personeli görev alıyordu. Bodrum, zemin artı 7 kat, iki blok ve 26 bağımsız bölümden oluşan, yaklaşık 14 bin 230 metrekarelik alana sahip Kırmızı Lacivert İş Merkezinin, meydana gelen depremden sonra yapılan teknik incelemeler neticesinde yapı konstrüksiyonunda ciddi hasarlar aldığı tespit edildi. Çalışma ve barınma imkanı riskli olduğu için dükkanların ve binaların tahliye edilmesine karar verildi.