Mersin'de 86 bin 245 şişe sahte alkol ele geçirildi

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışından ithal edilmek istenilen alkollü içki ürünlerine ilişkin yapılan kontrollerde yaklaşık 115 ton sahte veya geçersiz bandrollü içki ele geçirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, öncelikle alkol ithalatı yapan firmalar yakın takibe alındı. Riskli olarak değerlendirilen bir firmanın gümrük idaresine beyan ettiği şişelerden alınan numune ve örnekler incelemeye tabi tutuldu. Gümrük Muhafaza ekiplerince kontrol edilen içki şişelerinin barkod okuyucu cihazı ile yapılan kontrollerinde sahte, geçmiş tarihli ve farklı alkollü ürün grubuna ait olduğu ortaya çıktı. Savcılık talimatıyla devam eden operasyonda toplamda 5 tırda 115 ton ağırlığında toplam 86 bin 245 sahte veya geçersiz bandrollü içki şişesine el konuldu. Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen başarılı operasyonda ele geçirilen kaçak içkilerin piyasa değerinin yaklaşık 37 milyon lira olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.