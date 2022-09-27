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- Mersin'de son yılların en büyük operasyonu: 86 bin şişeyi aşkın kaçak içki ele geçirildi
Mersin'de son yılların en büyük operasyonu: 86 bin şişeyi aşkın kaçak içki ele geçirildi
Mersin'de yapılan operasyonda 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Mersin’de yapılan operasyonda 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Mersin’de Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen bir operasyonda 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Operasyonun son yıllarda yapılan en büyük sahte içki yakalama operasyonu olduğu belirtildi.