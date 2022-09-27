Mersin'de son yılların en büyük operasyonu: 86 bin şişeyi aşkın kaçak içki ele geçirildi

Mersin'de yapılan operasyonda 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Mersin'de son yılların en büyük operasyonu: 86 bin şişeyi aşkın kaçak içki ele geçirildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Mersin’de yapılan operasyonda 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Mersin’de Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen bir operasyonda 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Operasyonun son yıllarda yapılan en büyük sahte içki yakalama operasyonu olduğu belirtildi.