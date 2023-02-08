Mersin'den 62 bin 510 ekmek deprem bölgesine gönderildi

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı MER-EK Halk Ekmek Fabrikasında günlük üretilen ekmeklerin tamamı depremzedelere gönderiliyor. Bugün üretilen 62 bin 510 ekmek Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da toplam 10 ilçeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, deprem mağdurlarına daha çok ekmek ulaştırabilmek için gece gündüz çalışıyor. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren kapasiteyi artırarak ekmek göndermeye başlayan fabrikanın bacaları bu kez depremzedeler için tütüyor. MER-EK’den bugün 62 bin 510 ekmek felaketin yaşandığı bölgelere gönderildi.

Kahramanmaraş’ta Pazarcık ve Elbistan, Adıyaman’da Besni ve Gölbaşı, Hatay’da Defne, Samandağ, Merkez, İskenderun, Arsuz ve Yayladağ ilçelerine somun ve roll ekmek ulaştırılıyor. Ekmekler, acil ihtiyaç noktalarında bulunan yetkililerle iletişim kurularak koordineli bir şekilde gönderiliyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, “Deprem bölgesinde 10 noktaya ekmek araçlarımızı gönderdik. Toplam 62 bin 510 ekmek gönderdik. Bu ekmekler de yarı yarıya olacak şekilde somun ve roll ekmek olmak üzere ayarlandı Olağanüstü hal bölgesine yardımlarımızı göndermeye devam edeceğiz” dedi.