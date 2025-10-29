Mersin'den İstanbul'a uzanan buruk bir hayat hikayesi: Annesinin kabul etmediği engelli adama muhtar sahip çıktı

Mersin’de annesi tarafından 4 yaşında terk edilip, babasının vefatı ile son 10 yıldır sokaklarda yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli Göksel Hatunoğlu, sosyal medyadan ulaştığı mahalle muhtarı sayesinde sıcak bir yuvaya kavuştu. Mersin’den annesini bulmak için İstanbul’a gelen ancak aldığı ret cevabıyla büyük hayal kırılığına uğrayan engelli vatandaşın hikayesini öğrenen muhtar, kendi mahallesinde bir ev kiraladı, ardından hayırseverlerin de desteğiyle adamın ihtiyaçlarını karşıladı.

İddiaya göre, Mersin’de henüz 4 yaşındayken annesi tarafından terk edilip, babasıyla yaşayan ve bir süre önce de babasını kaybeden yüzde 50 zihinsel engelli Göksel Hatunoğlu (35), yakın zamanda ailevi sorunlardan dolayı sokaklarda yaşamaya başladı. Hatunoğlu, 2020 yılında annesine ulaşmak için Mersin’den İstanbul’a gelerek, bir televizyon programına katıldı. Program sayesinde annesine ulaşan Hatunoğlu, aldığı cevap karşısında şok oldu. Annesinin kendisini kabul etmemesi üzerine sokaklarda yaşamaya devam eden Hatunoğlu, geçtiğimiz cumartesi günü sosyal medya üzerinden Sultangazi Merkez Habibler Mahallesi Muhtarı Hakan Taşcı’ya ulaştı. Olaya kayıtsız kalmayan muhtar, Hatunoğlu’nun uzun süredir sokakta yaşadığını ve kimliğinin de kayıp olduğunu tespit etti. Engelli şahsı bulunduğu yerden alarak mahallesine getiren muhtar, bir gecekondu kiralayarak, Hatunoğlu’na barınabileceği sıcak bir yuva sağladı.

"Şu an imkanlarımız kısıtlı ama elimizden geldiğince düzenlerini kurmaya çalışıyoruz"

Merkez Habibler Mahallesi Muhtarı Hakan Taşcı, "Göksel kardeşimiz 4 yaşındayken annesi tarafından terk edilmiş. 2009 yılında babası vefat ettikten sonra sokak hayatı başlamış. Yaklaşık 10 yıldır dışarıda, son 5 yıldır da İstanbul sokaklarında yaşamış. Kışın belediye ve kaymakamlıkların barınaklarında, yazın da hastanelerin acil servislerinde veya parklarda kalıyormuş. Bir televizyon programında annesine ulaşmışlar ama kabul etmemiş. Gerçekten tertemiz, iyi kalpli bir kardeşimiz. Biz de burada bir ev kiraladık. Aynı evde 70 yaşında bir amcamız da kalıyor. İkisini aynı çatı altında barındıracağız. Şu an imkanlarımız kısıtlı ama elimizden geldiğince düzenlerini kurmaya çalışıyoruz. Evde temel eşyamız yoktu ama hayırsever dostlarımız sayesinde koltuk, yatak, yorgan gibi eşyalar geldi. Henüz buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi ihtiyaçlarımız eksik, ama Allah’ın izniyle onları da tamamlayacağız. Cumartesi gecesi bize ulaştığında hemen vakıf müdürümüzü aradım. Çilem Yeğin müdürümüz, gece geç saat olmasına rağmen ‘Buyur muhtarım’ diyerek telefonu açtı, bizimle ilgilendi. Bu bizim için çok kıymetliydi. Pazartesi itibarıyla Sultangazi Nüfus Müdürlüğü’ne giderek kimlik çıkarma işlemlerini başlatıyoruz. Kimlik tamamlanınca vakıf olarak da destek vereceğiz" dedi.

"Kedi, köpek yavrusunu bırakmazken annem beni bıraktı"

Yaşam hikayesini anlatan Göksel Hatunoğlu, annesinin kendisini daha 4 yaşındayken terk ettiğini ifade ederek, "Ben yüzde 50 engelliyim. Annem beni 4 yaşında terk etti. Affedersiniz kedi, köpek bile yavrusunu bırakmazken annem beni bıraktı. Dışarıda kalıyordum. Sosyal medyada tesadüfen Sultangazi’de Hakan muhtarımıza ulaştım. ‘Muhtarım, başımı sokacak yerim yok’ dedim. Allah ondan bin kere razı olsun, beni geri çevirmedi. Bir amcamızla birlikte bana ev tuttu, elinden geldiğince yatak, battaniye, yorgan ayarladı. Annemin yapmadığını muhtarım yaptı. Devletimizi, muhtarımızı Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.