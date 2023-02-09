Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yardım için deprem bölgesinde

Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, deprem bölgesi Osmaniye’de arama kurtarma ve yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki yıkıcı deprem sonrası Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan komando, trafik, asayiş ve olay yeri inceleme timleri, depremden etkilenen illere sevk edildi. Osmaniye’de görevlendirilen Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu koordinesindeki komandolar, arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremzedeler için çadır kurarak, yardım malzemelerinin dağıtımını organize ediyor. Her şartta ve her durumda vatandaşın yanında olan jandarma ekipleri, depremde de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.