Mersin itfaiyesi 202'nci saatte Emine Akgül'ü kurtardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremin üzerinden geçen 202 saatin ardından Hatay Cebrail Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın enkazından 26 yaşındaki Emine Akgül’ü sağ kurtardı.

Depremin ardından hemen bölgeye giderek arama kurtarma çalışmalarına başlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, aradan geçen 202 saatin ardından inanılmaz bir kurtuluşa daha imza attı. Arama kurtarma çalışmalarını ara vermeksizin sürdüren ekipler, Hatay merkez Cebrail Mahallesi’nde bulunan 6 katlı Selvi Apartmanı’nın enkazında yaptıkları çalışma ile yakınlarından haber bekleyen depremzedelere umut oldular.

Apartmanın enkazında yapılan çalışmada ‘Sesimi duyan var mı’ sorusuna yanıt alamayan ekipler, beton yığınlarının arasında yaptıkları detaylı incelemede Emine Akgül’ü baygın vaziyette buldular. Akgül’ün temas sonrasında ayılması üzerine derhal kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Zonguldak’tan gelen maden işçileri ile koordine olan ekiplerin çalışmaları sonucunda 26 yaşındaki Emine Akgül, enkazdan yaralı olarak çıkarılarak yeniden hayata tutundu.

Tam 202 saat enkaz altında kaldıktan sonra yaralı kurtarılan Emine Akgül, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Depremin ilk gününden beri felaketin yaşandığı 10 il ve ilçeleri ile köylerindeki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, şu ana kadar toplam 482 kişiyi sağ olarak enkaz altından çıkarmayı başardı. Ekipler çalışmalar çerçevesinde 21 tane de hayvanı kurardılar.