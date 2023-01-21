Mert Baki: 'Spora desteğimiz devam edecek'

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ile sponsorluk anlaşması imzalayan Yemeksepeti’nde CEO Mert Baki, spora desteklerinin süreceğini söyledi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Yemeksepeti ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Sarı-lacivertli takımın forma sırt sponsoru olacağı anlaşma Ülker Stadı’nda düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Gerçekleştirilen basın toplantısının ardından Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Mert Baki, sponsorluk anlaşmasından ötürü mutlu olduklarını dile getirerek, “Spora desteğe her zaman öncelik veriyoruz ve bu konuda da daha önce de hem basketbol milli takımların resmi sponsoru olmuştuk hem de Süper Lig’imizin aynı şekilde ana sponsoru olmuştuk. Bunu devam ettiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem ligimizde hem Avrupa’da oldukça başarılı olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nı desteklediğimizi duyurmuş olduk. Spora desteklerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz spora desteğimizi arttırarak sürdürmek”

Hedeflerinin Yemeksepeti olarak spora katkı vermeye devam edeceklerinin altını çizen Baki, “Yemeksepeti olarak aslında bizim hedeflerimiz spora desteğimizi arttırarak sürdürmek. Yarım sezon olmasının temel sebebi tarafların birbirini daha iyi tanıması. Umuyorum ki zaten bu sinerji aramızdaki uyum tutacak. Desteklerimiz bundan sonra da devam edecek” ifadelerine yer verdi.

“Türk sporunu, sporcularını desteklemeye devam edeceğiz”

Farklı branşlarda da sponsor olduklarını aktaran Mert Baki, “Aslında e-spor tarafında da yemeksepeti olarak takımların sponsorluğunu yapıyoruz. Hem Fenerbahçe e-spor hem Galatasaray ve Beşiktaş, Supermassive takımlarının sponsoruyuz. Benzer şekilde kendi hedef kitlemizde temsil ettiği değerlerle uyumlu bulduğumuz tüm spor kulüpleriyle Türk sporunu, sporcularını desteklemeye devam ediyor olacağız” değerlendirmesini yaptı. Mert Baki, sponsorluk anlaşmasının Fenerbahçe ve Yemeksepeti’ne hayırlı olmasını dileyip, “Umarım Fenerbahçe’nin bu branştaki başarılarına hep beraber tanık oluruz” diyerek açıklamasını noktaladı.