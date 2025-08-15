Mert Erişken'e 3. Bölge'den Ziyaret

İYİ Parti 3. Bölge Teşkilat Başkanı Mesut Dursun, bugün Silivri İlçe Başkanlığı’na ziyarette bulundu. Ziyarette, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İlyas Kancıoğlu da yer aldı.

İlçe binasında gerçekleşen buluşmada, Silivri İlçe Başkanı Mert Erişken ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, konuklarını sıcak bir şekilde karşıladı. Parti çalışmaları ve bölgesel gündem üzerine yapılan görüşmelerde, teşkilatın hedefleri ve yerel stratejiler değerlendirildi.

İlyas Kancıoğlu, gösterilen misafirperverlikten dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Bu çok güzel ev sahipliği için başta İlçe Başkanımız Mert Erişken olmak üzere tüm ilçe teşkilatımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Ziyaretin sonunda hatıra fotoğrafları çekilirken, Mert Erişken birlik ve dayanışma mesajı vererek, Silivri’deki teşkilat çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.