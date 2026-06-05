Mert Erişken 'Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz'

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Mert Erişken, Radyo programcısı Kamil Bilici’nin hazırlayıp sunduğu programda Silivri ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Programda özellikle orman köylerinde yaşanan sorunlar, taş ocaklarının etkileri, çevre kirliliği iddiaları ve yerel hizmetlere ilişkin görüşler öne çıktı.

Orman köylerinin sorunlarını anlattı

Erişken, yaklaşık 7-8 aylık çalışma sonucunda Silivri’deki orman köylerinde kapsamlı incelemeler yaptıklarını belirterek, vatandaşların yaşadığı sorunları yerinde tespit ettiklerini söyledi. Özellikle Danamandıra Mahallesi’nde faaliyet gösteren taş ocaklarının köy yaşamını olumsuz etkilediğini ifade eden Erişken, bölgedeki sorunların çözümü için girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Mezarlık bakımları ve çevre sorunları gündeme geldi

Programda Silivri Belediyesi’nin hizmetlerini de değerlendiren Erişken, mezarlıkların bakım ve temizliği konusunda vatandaşlardan gelen şikâyetleri dile getirdi. Bayram öncesinde mezarlıkların daha düzenli hale getirilmesi gerektiğini savunan Erişken, planlama eksikliği bulunduğunu düşündüğünü ifade etti.

Alipaşa Mahallesi’nde zaman zaman gündeme gelen atık yakma iddialarına da değinen Erişken, çevre ve halk sağlığını ilgilendiren konuların detaylı şekilde araştırılması gerektiğini belirtti. Bölge sakinlerinden yoğun duman ve kötü koku şikâyetleri aldıklarını söyleyen Erişken, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

“Teşkilatlanmamızın yüzde 95’ini tamamladık”

İYİ Parti Silivri İlçe Teşkilatı’nın çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erişken, mahalle teşkilatlanmasının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek Silivri’nin en uzak noktalarında dahi aktif mahalle başkanlarının görev yaptığını söyledi. Güçlü bir teşkilat yapısıyla vatandaşların taleplerini daha etkili şekilde gündeme taşıyacaklarını ifade etti.

“Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz”

Programın sonunda Silivrililere seslenen Erişken, vatandaşların dile getiremediği sorunları kendilerine iletmeleri çağrısında bulundu. İYİ Parti olarak ilçedeki eksiklikleri ve vatandaşların taleplerini kamuoyuna taşımayı sürdüreceklerini belirten Erişken, çözüm odaklı siyaset anlayışıyla çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.