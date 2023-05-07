Mert Esen sonsuzluğa uğurlandı
Genç yaşta geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden Fener Mahallesi sakinlerinden, Fener mahalle muhtarı Muharrem Eren'in kayınbiraderi Mert Esen sonsuzluğa uğurlandı. Esen'e son görevlerini yerine getirmek isteyen sevenleri cami alanına sığmadı.
50 yaşında 3 evlat babası olan ve bölgenin sevilen siması Mert Esen için bugün Fener mahallesinde tören düzenlendi. İlçe Kaymakamı Tolga Toğan ve Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın yanı sıra siyasi parti yöneticileri, oda ve STK yöneticileri, mahalle muhtarları, iş insanları, spor kulübü yöneticileri, kurum amirleri ile sevenleri Eren ve Esen ailesini acılı günlerinde yalnız bırakmadı.
Esen’in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.