Mert Günok, kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, Galatasaray derbisinin 30. dakikasında ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Mert Günok, kırmızı kart gördü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Beşiktaş’ta kaleci Mert Günok, Galatasaray derbisinin 30. dakikasında ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0’lık üstünlüğüyle geçildi. Maçın 26. dakikasında Icardi’nin attığı golle geriye düşen siyah-beyazlılar, 30. dakikada ise file bekçisi Mert Günok’un gördüğü kırmızı kartla ikinci kez sarsıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Caza sahası dışı sağ çaprazında Icardi ile karşı karşıya kalan Mert, yere yatıp meşin yuvarlağın geçişini engellemeye çalışırken elle müdahale etti.

VAR’ın uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler de 34 yaşındaki eldiveni kırmızı kartla oyundan attı.